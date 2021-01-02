نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية: عقب ثبوت إصابته بـ كورونا.. وزير خارجية البحرين: أسأل الله عز وجل أن يحفظ أخي الكبير عمرو موسى رحل تاريخ سينمائي فني مصري عظيم.. شريهان تنعى وحيد حامد منة شلبي ناعية وحيد حامد: رحل الأستاذ المفكر الأب القدوة السند والمعلم #الكاتب_الكبير يتصدر تويتر عقب رحيل السيناريست وحيد حامد وجعت قلبي.. دينا الشربيني تنعى وحيد حامد بكلمات مؤثرة كان كاتبا من طراز فريد.. رامي رضوان ينعى السيناريست وحيد حامد وداعا طائر الليل الحزين.. يعقوب السعدي ينعى السيناريست وحيد حامد الموت يفجع أحمد حسام ميدو في زوج خالته بإطلالة جديدة.. ريهام أيمن تشارك جمهورها بصور لها | شاهد وداعا يا من علمتنا وأسعدتنا.. أشرف زكى يودع الكاتب وحيد حامد | شاهد في ذمة الله.. منة فضالي تودع الكاتب وحيد حامد رانيا يوسف تنعى وحيد حامد: رحم الله الأستاذ بكلمات مؤثرة.. المصريون ينعون الكاتب الكبير وحيد حامد.. شاهد مفيش كلام يكفي الأستاذ.. أحمد السعدني ينعى الكاتب وحيد حامد وداعا أهل الفن الراقي.. ندى بسيوني تنعى الكاتب وحيد حامد | شاهد

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا.. رحل تاريخ سينمائي مصري عظيم.. شريهان تنعى وحيد حامد.. عقب ثبوت إصابته بـ كورونا.. وزير خارجية البحرين: أسأل الله عز وجل أن يحفظ أخي عمرو موسى.. الموت يفجع أحمد حسام ميدو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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