مساعد وزيرة التضامن: قدمنا خدمات طبية إلى 132 ألف مريض إدمان

قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التصامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، إن هناك صعوبات بالغة تواجهنا في ظل جائحة " كورونا " ولكن بفضل الشركاء والزملاء، استطعنا أن لا نتوقف أبدا في تقديم خدمات العلاج، بالإضافة إلي أننا قنما بعمل منظومة متكاملة من الإجراءات الإحترازية.

وأضاف مساعد وزيرة التضامن، فى حواره ل "دوت الخليج" أننا استطعنا أيضا أن نقدم الخدمات إلي 132 ألف مريض إدمان وهذا أكبر عدد جاء لنا، وأكبر تفاعل مجتمعي بما يتعلق بمرضي الإدمان، كما أن أعداد هذه المرضي يعطينا عبئ إضافي حيث أننا نحتاج إلي تزويد المراكز العلاجية بشكل كبير، موضحا أنه تم إضافة 4 مراكز علاجية جديدة هذا العام، وهذا ليس بالأمر اليسير في ظل جائحة كورونا.

وأشار مساعد وزيرة التضامن، إلى أن هذه المراكز الجديدة دخلت الخدمة في محافظات الفيوم، والبحر الأحمر، ومطروح، وبور فؤاد، حيث بدئنا بالتشغيل التجريبي ولكن سيكون هناك افتتاح رئاسي لعدد 3 مراكز علاجية، ووصلنا حتي الأن لعدد 26 مركزا علاجيا علي مستوي 17 محافظة، موضحا أن برامج الدمج المجتمعي، لها تأثير قوي جدا، وخلال الفترة الماضية قدمنا قروض بالتعاون مع بنك ناصر الإجتماعي بما يقرب من 4 مليون جنيه لدعم المشروعات الصغيرة للمتعافين.

وأوضح مساعد الوزيرة، أن فكرة التمكين الإقتصادي في قمة الأهمية، وهي فكرة مصرية تم عرضها علي الأمم المتحدة وحازت إعجاب كبير جدا، وبدأت دول كثيرة بتنفيذها، بالإضافة إلي أن جميع المراكز العلاجية الذي نقوم بإنشائها تحتوي علي ورش عمل للتدريب المهني لمرضي الإدمان، وهذا مهم لأننا نؤهل مريض الإدمان علي مهنة يحتاجها في سوق العمل.