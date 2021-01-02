نقابة الفلاحين تناشد الحكومة توفير لقاح كورونا للمزارعين

طالبت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، بتوفير لقاح كورونا للفلاحين أسوة بالأطقم الطبية العاملة في مجال الصحة ومستشفيات العزل، موضحة أن تحصين الفلاح لا يقل أهمية عن الأطقم الطبية، نظرا لطبيعة عمله، حيث إنه يقوم بزراعة عدد من المحاصيل التي يتغذي عليها المواطنون بشكل يومي، مثل الخضراوات والفواكه.

وأشارت إلى أن هذا الأمر يتطلب توفير اللقاح للفلاح لعدم نقل العدوي للأسواق عند بيعه تلك المحاصيل الضرورية والتى تساعد في الوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا لاحتوائها على الفيتامينات اللازمة والضرورية التى تقوي جهاز المناعة لدي الإنسان.

وقال النوبي أبواللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين، إن الفلاح يجب أن يكون من ضمن الفئات المستحقة للحصول على اللقاح، خصوصا أن لقاح فيروس كورونا مجاني، وسوف يتم منحه وفقًا للأولويات التي أقرتها منظمة الصحة العالمية للدول، وهم الأطقم الطبية العاملة في مستشفيات العزل والحميات وليس لجميع الأطباء، وكبار السن الذين يعانون من أمراض مزمنة، ويقيمون في دور الرعاية، نظرًا لأنهم يعيشون ضمن تجمعات، والأشخاص الذين يعانون من أمراض خطيرة مثل الفشل الكلوي، والأورام السرطانية.

وطالب "النوبي"، بإضافة الفلاحين والمزارعين لتلك الفئات بسبب طبيعة عملهم كي لا ينقلوا العدوى للمواطنين.

ووجه أمين عام الفلاحين، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لحرصه على توفير لقاح فيروس كورونا للشعب المصري، لافتا إلى أن مصر أول دولة أفريقية تحصل على لقاح فيروس كورونا، نتيجة عمق وترابط العلاقات مع الشعب الإماراتي، إضافةً إلى علاقات الصداقة مع الشعب الصيني، حيث استطاعت مصر الحصول على أولى شحنات اللقاح الصيني من شركة (سينوفارم) الصينية بدعم من شركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية.

وأضاف أن وزيرة الصحة شهدت توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة والسكان ولجنة الصحة الوطنية بجمهورية الصين الشعبية، لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).