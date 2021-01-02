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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات إضافة المواليد للتموين وإعادة تسجيل بطاقات المحذوفين من رابط دعم مصر الجديد في المقال التالي
عمر شويل - جدة خطوات إضافة المواليد للتموين هي أحدث ما أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، عن فتح باب التسجيل للمواليد الجدد، وإمكانية إضافتهم إلى بطاقات التموين، وذلك للفئات الأشد احتياجًا لتلك الإضافة، وذلك عبر موقع دعم مصر الرسمي، والذي بادر بالإعلان عن هذا الإجراء، لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المحتاجة.
خطوات إضافة المواليد للتموين
حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عددًا من بعض الفئات المتاح لها إضافة المواليد الجدد ببطاقات التموين الخاصة بهم، وهم:
- السيدات الأرامل.
- السيدات المطلقات.
- الأفراد المنتمين إلى فئة العمالة غير المنتظمة.
- الأفراد المنتمين إلى برنامج تكافل وكرامة.
طريقة إضافة المواليد الجدد إلى بطاقات التموين
- قم أولًا بزيارة موقع دعم مصر الرسمي الجديد، والذي يحمل اسم مصر الرقمية.
- الآن قم بالتسجيل في موقع مصر الرقمية (دعم مصر سابقًا).
- اختر خدمة ضم أفراد أسرتي.
- اختر بدء الخدمة.
- سوف تظهر أمامك نافذة صغيرة، لتقديم طلبك.
- قم بإدخال رقم البطاقة التموينية الخاصة بك.
- اختر المحافظة التي تقيم بها.
- سوف يظهر أمامك على الشاشة كافة البيانات المتعلقة بك، وبأفراد أسرتك وعددهم، بالإضافة إلى الإدارة التموينية التي تتبعها.
- قم بالضغط على أيقونة الموافقة على الشروط والأحكام.
- قم باختيار أشخاص تريد إضافتهم إلى بطاقة التموين الخاصة بك، على ان يكونوا من الأقارب المصنفون أقارب درجة أولى.
- قم بتسجيل رقمك القومي الآن، على أن يكون ساريًا.
- قم باختيار تتبع الطلب، لمعرفة إمكانية قبول الطلب وموقفه.
خطوات إعادة المحذوفين من بطاقات التموين
- اذهب إلى مكتب التموين الذي تتبع له بطاقتك التموينية، واستعلم عن أسباب حذف بطاقة التموين الخاصة بك من الخدمات التموينية، ثم أحضر المستندات المطلوبة لإثبات أحقيتك في التموين، وإعادة تسجيل بطاقة التموين المحذوفة مرة أخرى.
- إذا قمت بالاستعلام عن أسباب حذف بطاقة التموين، وتأكدت أنه حذفًا عشوائيًا وليس له سند أو سبب صحيح، فسوف تستعيد بطاقتك مرة أخرى خلال 21 يومًا، وذلك بعد أن يتم الإعلان عن أسماء المحذوفين من بطاقات التموين.
- تفتح وزارة التموين الباب كل فترة، من أجل استقبال تظلمات المحذوفين من التموين، وذلك لإعادة تفعيل بطاقات التموين الخاصة بهم مرة أخرى.
مستندات إعادة تسجيل بطاقة التموين
- إذا كان السبب في حذف بطاقتك من التموين، هو حصولك على معاش حكومي مرتفع، يجب عليك إحضار المستندات التي تثبت عدم حصولك على مبالغ مالية من المعاش، وهي برنت تأمينات اجتماعية، يثبت الرقم الحقيقي الذي تحصل عليه من المعاش، بالإضافة إلى صورة من بطاقة التموين المحذوفة.
- إذا تعلق حذف بطاقة التموين، بامتلاكك سيارة فارهة وباهظة الثمن، يجب عليك أن تحضر ما يثبت نوع سيارتك التي تملكها بالفعل، إلى جانب أنك لا تمتلك أية سيارات أخرى، وذلك حتى تستطيع إعادة تسجيل بطاقة التموين ثانية.
- في حال حذف بطاقتك التموينية، لأنك تسدد فواتير كهرباء باهظة للغاية، وتثبت أنك تستهلك المزيد من الكهرباء، فيجب عليك إحضار ما يثبت بأنك لا تمتلك أجهزة كهربائية تستهلك الكثير من الطاقة، وأنك لا تمتلك أية أجهزة تكييف بمنزلك، ولا تنس صورة من بطاقتك التموينية، لإعادة التفعيل.
- في حال تم حذف البطاقة، لارتفاع فواتيرك لخدمات المحمول، فلابد أن تذهب إلى شركة الاتصالات التي ينتمي إليها الخط الذي تمتلكه بالفعل باسمك، والحصول على نسخة من فواتيرك التي تشرح استهلاكك الفعلي، مع صورة من بطاقة التموين.
- إذا كان الحذف لأنك تمتلك حيازة زراعية، فلابد أن تحضر ما يثبت بأنك لا تمتلك أية أراضي زراعية بالفعل، وذلك من المديرية الزراعية، التي يتبعها عنوانك الذي تقيم به، مع صورة بطاقتك التموينية.
- في حال تم حذف بطاقتك التموينية، لأن أبناؤك يلتحقون بمدارس أجنبية أو باهظة المصاريف الدراسية، فيجب عليك أن تحضر ما يثبت التحاقهم بمدارس عادية، من خلال كشفًا يوضح مصروفات المدراس الملتحقون بها بالفعل، مع صورة من بطاقتك التموينية المحذوفة.
- في حال تم حذف البطاقة، لأنك قمت بتخليصات جمركية كبيرة، فيجب عليك أن تحضر ما يثبت بأنك قمت بتخليص أمورًا بسيطة وغير باهظة، بالوثائق الرسمية التي تثبت ما قمت بسداده بالفعل، أو أنك لم تقم بأية بتخليصات جمركية فعليًا، مع صورة بطاقة التموين.
- إذا كان الحذف قد تم بسبب تسديدك لضرائب مرتفعة، فيجب عليك أن تحضر مستندات بالضرائب الحقيقية، التي قمت بسدادها بالفعل، أو أنك لست ملزمًا بتسديد أية ضرائب بالفعل، مع صورة من بطاقتك التموينية المحذوفة لإعادة تفعيلها وتسجيلها مرة أخرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطوات إضافة المواليد للتموين وإعادة تسجيل بطاقات المحذوفين من رابط دعم مصر الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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