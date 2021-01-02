نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات إضافة المواليد للتموين وإعادة تسجيل بطاقات المحذوفين من رابط دعم مصر الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات إضافة المواليد للتموين هي أحدث ما أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، عن فتح باب التسجيل للمواليد الجدد، وإمكانية إضافتهم إلى بطاقات التموين، وذلك للفئات الأشد احتياجًا لتلك الإضافة، وذلك عبر موقع دعم مصر الرسمي، والذي بادر بالإعلان عن هذا الإجراء، لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المحتاجة.

خطوات إضافة المواليد للتموين

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عددًا من بعض الفئات المتاح لها إضافة المواليد الجدد ببطاقات التموين الخاصة بهم، وهم:

السيدات الأرامل.

السيدات المطلقات.

الأفراد المنتمين إلى فئة العمالة غير المنتظمة.

الأفراد المنتمين إلى برنامج تكافل وكرامة.

طريقة إضافة المواليد الجدد إلى بطاقات التموين

قم أولًا بزيارة موقع دعم مصر الرسمي الجديد، والذي يحمل اسم مصر الرقمية. الآن قم بالتسجيل في موقع مصر الرقمية (دعم مصر سابقًا). اختر خدمة ضم أفراد أسرتي. اختر بدء الخدمة. سوف تظهر أمامك نافذة صغيرة، لتقديم طلبك. قم بإدخال رقم البطاقة التموينية الخاصة بك. اختر المحافظة التي تقيم بها. سوف يظهر أمامك على الشاشة كافة البيانات المتعلقة بك، وبأفراد أسرتك وعددهم، بالإضافة إلى الإدارة التموينية التي تتبعها. قم بالضغط على أيقونة الموافقة على الشروط والأحكام. قم باختيار أشخاص تريد إضافتهم إلى بطاقة التموين الخاصة بك، على ان يكونوا من الأقارب المصنفون أقارب درجة أولى. قم بتسجيل رقمك القومي الآن، على أن يكون ساريًا. قم باختيار تتبع الطلب، لمعرفة إمكانية قبول الطلب وموقفه.

خطوات إعادة المحذوفين من بطاقات التموين

اذهب إلى مكتب التموين الذي تتبع له بطاقتك التموينية، واستعلم عن أسباب حذف بطاقة التموين الخاصة بك من الخدمات التموينية، ثم أحضر المستندات المطلوبة لإثبات أحقيتك في التموين، وإعادة تسجيل بطاقة التموين المحذوفة مرة أخرى.

إذا قمت بالاستعلام عن أسباب حذف بطاقة التموين، وتأكدت أنه حذفًا عشوائيًا وليس له سند أو سبب صحيح، فسوف تستعيد بطاقتك مرة أخرى خلال 21 يومًا، وذلك بعد أن يتم الإعلان عن أسماء المحذوفين من بطاقات التموين.

تفتح وزارة التموين الباب كل فترة، من أجل استقبال تظلمات المحذوفين من التموين، وذلك لإعادة تفعيل بطاقات التموين الخاصة بهم مرة أخرى.

مستندات إعادة تسجيل بطاقة التموين