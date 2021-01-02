رئيس حى العامرية : مصنع جبن سبب الهبوط الأرضى بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - أصدر محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قرارًا بتشكيل لجنة لوضع أنسب الحلول للبدء فى أعمال إصلاح موقع الهبوط الأرضى بقرية طيبة، حفاظا على المنشآت المجاورة وأرواح المواطنين.





ومن جانبه، قال اللواء حسام الشيخ، رئيس حى العامرية أول، إن الفحص المبدئى كشف بأن الهبوط ناتج عن بيارة وتفاعلات المياه الصادرة من مصنع جبن مجاور، وأضاف أنه جرى إخطار قسم شرطة العامرية أول لاتخاذ الإجراءات القانونية، فضلا عن قطع المرافق بمنطقة الهبوط، لبدء أعمال الإصلاح.

كان هبوط أرضى مفاجئ وقع، فى ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، بقرية "طيبة 1" بحى العامرية، ما تسبب فى سقوط سيارة بداخله ومصرع قائدها.