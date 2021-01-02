جدة - نرمين السيد - نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، بخالص الحزن والأسى، الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد، صاحب القلم الوطنى، والذى قدم أعمالًا مميزة أثرى من خلالها السينما والدراما المصرية.





وصرح المهندس حسام صالح، المتحدث باسم المتحدة، أن قطاع الدراما بالقنوات بإشراف وإدارة الكاتب يسرى الفخرانى، أجرى تغييرعلى خرائط قنوات "ON دراما" و"dmc دراما"، لتبدأ من الليلة إذاعة أعمال وحيد حامد، مثل مسلسل "الجماعة". وأشار إلى أن قناة "الحياة مسلسلات" بدأت إذاعة أفلام الراحل على مدار اليوم، تخليدًا لأعماله الرائعة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المتحدة تنعى وحيد حامد وتبدأ عرض أعماله على قنواتها من الليلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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