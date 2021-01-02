نادى قضاة مصر يطلق العدد الأول من المجلة الدولية للفقه والتشريع

جدة - نرمين السيد - أطلق نادى قضاة مصر مجلة علمية قانونية إلكترونية باسم "المجلة الدولية للفقه والقضاء والتشريع"، وذلك بالتعاون مع بنك المعرفة المصرى وأكاديمية البحث العلمى بوزارة التعليم العالى.





وقال المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة فى بيانه، اليوم السبت، إن إطلاق المجلة يأتى انطلاقًا من دور نادى القضاة التنويرى والتثقيفى لإذكاء الوعى بالمبادئ والأصول القانونية، بناء على تبنى منهجية ومخطط يرتكز على الشمولية والتحليل والاستنتاج، مشيرًا إلى عمل مجلس الإدارة برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، على تعزيز روابط التنسيق المشترك مع جميع الجهات ذات الصِّلة للوصول لهذه الغاية السامية.

ولفت المتحدث إلى أنه عقب توقيع بروتوكول رسمى مع كل من لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات ودار الإفتاء المصرية، وكليات الحقوق بجامعات القاهرة، وعين شمس والإسكندرية والمنصورة والجامعة البريطانية، وكلية الشريعة والقانون، بجامعة الأزهر بالقاهرة وكلية النقل الدولى، واللوجستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، تم تأسيس المجلة.

وأضاف أن المجلة تستهدف نشر الأبحاث القانونية التطبيقية المحكمة وفقا للقواعد الدولية المتعارف عليها فى النشر العلمى، ووفقا للقواعد التى يقرها المجلس الأعلى للجامعات، كما تأسس للمجلة مجلس علمى من أفضل فقهاء القانون ليتولى أعمال تحكيم الأبحاث قبل النشر، لافتًا إلى أنه تم إنشاء موقع إلكترونى حديث، وإطلاقه على محركات البحث فى يونيو 2020، ويمكن الدخول على موقع اللجنة من خلال الرابط https://ijdjl.journals.ekb.eg/.



وأوضح أنه بعد عمل جاد لمدة تقارب 4 سنوات صدر العدد الأول من تلك المجلة الواعدة والتى ترسخ لأهمية العمل المشترك المتكامل وضرورة تبادل الخبرات القانونية بين الجهات الأكاديمية والتشريعية والقضائية لإثراء وتطوير الفكر القانونى لدى كل المشتغلين به وما له من بالغ الأثر على الصالح العام للقانون والعدالة فى مصر.