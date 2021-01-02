جدة - نرمين السيد - قال الدكتور باسم عيسى، استشارى أمراض الكبد والجهاز الهضمى، عميد المعهد القومى للأمراض المتوطنة والكبد، ومدير مستشفى حميات إمبابة، إنه منذ ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا بمصر فى شهر فبراير الماضى، شكلت الوزارة لجان علمية سواء من هيئة المستشفيات التعليمية أو من معهد الكبد، لمتابعة حالات المصابين بـ"كوفيد 19" .





وأضاف عيسى لـ"دوت الخليج": أن اللجان العلمية تبحث أى تغير قد يحدث فى الأعراض أو مضاعفات تستجد لدى المواطنين، موضحًا أن مناعة الموطنين بين الشعوب والدول تختلف عن الأخرى، فكان لابد من إجراء دراسة وأبحاث لمتابعة التغيرات التى قد تظهر على المصابين والوفيات، للوقوف على شكل التفشى الوبائى والمضاعفات التى تطرأ نتيجة الإصابة. وأكد مدير المعهد أنه عقب الانتهاء من الأبحاث والدراسات الخاصة بفيروس كورونا واعتمادها، سيتم توزيعها على جميع المستشفيات ومراكز العلاج لنشر المعلومات الصحية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدير معهد الكبد لـمبتدا: تشكيل لجان علمية لدراسة التغييرات على مصابى كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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