قصة وفاة ذكر الزراف زيزو.. سونسن عادت وحيدة وجار الفحص للتأكد من السبب

فى حدث تاريخى ، استقبلت حديقة الحيوان 3 زرافات جديدة قادمين من جنوب أفريقيا، 2 أثنى وواحد ذكر، بقيمة 2 مليون دولار بسياسة التبادل ، إذ لم تدفع حديقة الحيوان فيهم أى أموال .

ولكن بعد أن أيام من وصولهم ، توفى ذكر الزراف " زيزو" ، وفى هذا الصدد ، التقرير التالى يرصد قصة وفاة الزرافة .

أكد أحمد إبراهيم مستشار وزارة الزراعة، أن ذكر الزرافة القادم من جنوب إفريقيا توفى يوم الخميس، ولم يتم تحديد سبب الوفاة حتى الآن، مشيرا إلى أنه لم يظهر عليه أى أعراض مرضية قبل وفاته ، إذ تم تقديم الوجبة الرئيسية له.

وأضاف "إبراهيم" خلال تصريحات لـ "دوت الخليج"، أنه جار فحص الزرافة "زيزو" لمعرفة سبب الوفاة الحقيقية، مشيرا إلى أنه يتم رعاية الزرافات منذ قدومها أفضل رعاية.

وأوضح مصدر بوزارة الزراعة، أنه تم إغلاق بيت الزرافة أمام الزوار لمعرفة سبب الوفاة، منوها إلى أنه تم فرض سياج على البيت وتشكيل لجنة من هيئة الخدمات البيطرية وأطباء الحديقة لإعداد تقرير طبى حول الواقعة.

أكد الدكتور عصام إبراهيم وكيل معهد الصحة الحيوانية التابع لوزارة الزراعة، أنه تم استقبال عينات الزرافة المتوفية " زيزو" وجارى فحصها للتأكد من سبب الوفاة ، موضحا أنه قد تظهر نتائج الفحص يوم الإثنين المقبل.

ونوه "إبراهيم" فى تصريحات ل " دوت الخليج " ، أن وفاة الزرافة زيزو جاء بشكل مفاجئ دون أى مقدمات ، مشيدا بدور الهيئة البيطرية بوزارة الزراعة فى تشكيل اللجنة للتحقيق فى ملابسات الوفاة .

وتحقق الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في ملابسات وفاة إحدى الزرافات الواردة حديثًا من جنوب أفريقيا، حيث تم تشكيل لجنة تضم مختصين من معهد صحة الحيوان وكلية الطب البيطري جامعة القاهرة، بالإضافة إلى أطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية للتشريح والفحص وأخذ عينات للتحليل لمعرفة سبب الوفاة.

وذكر بيان، وزارة الزراعة أن الزرافة مازالت في فترة الحجر البيطري، ولم يتم تسليم المورّد الحيوانات المتفق عليها للبدل مقابل الزرافات، وأُخطر المورد لحضور عملية الفحص، وتم إرسال العينات لمعهد صحة الحيوان لتحليلها وتشخيص أسباب الوفاة.

وذكر مصدر بحديقة الحيوان ل " دوت الخليج " ، أن صغر سن الزراف الذي وصل حديقة الحيوان إضافة الي طول رحلة السفر من جنوب افريقيا وتغير الطبيعة المناخية، كان من الوارد ان يحدث ذلك، معقبا: "أنه كان في فترة حجر صحي كأنها ضمان".

وأشار الدكتور محمد رجائي، خلال تصريحات تليفزيونية ، إلي ان الدولة لم تخسر ولم تتحمل اي خسارة لنفوق ذكر الزراف، لان السياسة المتبعة لاستقبال تلك الحيوانات الجديدة هي البدل، منوها إلى أن الاجراء الذي ستأخذه الحديقة هو ان يتم خصم هذا الزراف من الحيوانات التي ستخرج من حديقة الحيوانات "وفقا لسياسة البدل".

