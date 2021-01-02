المتحدة للخدمات الاعلامية تنعى وحيد حامد وتعرض أعماله على قنواتها

نعت الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية برئاسة تامر مرسي الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد صاحب القلم الوطني و الذي قدم اعمالا مميزة أثري من خلالها السينما و الدراما المصرية.
وقال المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة ان قطاع الدراما بالقنوات باشراف و ادارة يسري الفخراني قام بعمل تغيير علي خرائط قنوات اون دراما و دي ام سي دراما لتبدأ من الليله اذاعة اعمال وحيد حامد مثل مسلسل الجماعة . اما قناة الحياة مسلسلات (دراما) فقد بدأت اذاعة افلام الراحل علي مدار اليوم و ذلك تخليدا لاعماله الرائعة.
وفي سياق متصل اعلنت شبكة قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة تامر مرسي، تغيير عدد من الترددات الخاصة بقنوتها الفضائية.
وأكد المهندس حسام صالح، المتحدث الرسمي باسم المتحدة، أن قنوات CBC العامة و CBC سفرة و CBC دراما غيرت ترددها وعلي المشاهد تنزيل التردد الجديد.
وأضاف في بوست علي صفحته الشخصية أن تغيير التردد امر هندسي في النايل سات للقنوات المصرية، وكل مجموعة قنوات لها دورها في توقيت معين.
و لتغيير الترددات الجديدة ٢٠٢١ عليك إتباع الخطوات التالية بواسطة ريموت الرسيفر:
اضغط على زر Menu أو القائمة.
ثم اختر خيارات أو Options.
اختار تثبيت أو Installation.
اختر تثبيت يدوي أو Manual Installation.
اختر القمر Nilesat/ Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu.
ادخل التردد
اختر رأسي V أو أفقي H.
اختار معدل الترميز 27500 ثم اضغط Ok.
انتظر حتى يتم الانتهاء من البحث، وأخيرًا قم بعمل حفظ أو Save.
وهنا تجدون ترددات القنوت التي تم تغييرها مع بداية العام الجديد ٢٠٢١ :
تردد قناة cbc الجديد 2021
تردد قنوات سي بي سي العامة
ومعدل الترميز: 27500
التردد: 11785
والقمر الصناعي: Nilesat
والاستقطاب: Vعامودي.
كذلك اسمها على جهاز الاستقبال : cbc
معامل تصحيح الخطأ: 3\4
تردد قناة cbc +2
معدل الترميز: 27500
والتردد: 11488
القمر الصناعي: Nilesat
ومعامل تصحيح الخطأ: 34
الاستقطاب: H افقي.
كذلك اسمها على جهاز الاستقبال: cbc drama+2
تردد قناة سي بي سي سفرا
معدل الترميز: 27500
التردد: 11390
القمر الصناعي: nilesat
الاستقطاب: H افقي.
معامل تصحيح الخطأ: 3\4
كذلك اسمها على جهاز الاستقبال: cbc sofra
تردد قناة cbc اكسترا
القمر الصناعي: Nile sat
التردد: 11390
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: H افقي.
معامل تصحيح الخطأ: 3\4
كذلك اسمها على جهاز الاستقبال: cbc extra
تردد قناة dmc الجديد
11449 أفقي
معامل تصويب الخطا: 5/6
معدل الترميز: 27500
تردد قنوات CBC الجديد
11785 رأسي
معدل الترميز: 27500
تردد قناة الحياة الجديد
12207 عمودي
تردد قناة النهار الجديد
11785 رأسي V
معامل تصحيح الخطأ 5/6 واستقطاب معدل الترميز 27500
تردد قناة ON
10853 أفقي H
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