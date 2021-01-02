دون حضور شعبى .. الطائفة الإنجيلية تحتفل بعيد الميلاد فى 5 يناير

جدة - نرمين السيد - أعلنت الطائفة الإنجيلية بمصر برئاسة الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، عن الاحتفال الرسمى للطائفةِ الإنجيلية بعيد الميلادِ المجيدِ، بحضور مندوب عن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، وأعضاء المجلس الإنجيلى العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، ورعاة كنيسة قصر الدوبارة، بدونِ حضور شعبى، وذلك يوم الثلاثاء 5 يناير السابعة مساءً بكنيسة قصر الدوبارة، ويأتى ذلك نظرًا للظروفِ الحالية التى تعانى منها البلاد من تحديات انتشار فيروس كورونا.





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