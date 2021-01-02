نقل 4164 طنا من المخلفات فى الغربية

جدة - نرمين السيد - وأوضح رحمى فى بيانه، اليوم السبت، أن هذا الأسطول يتكون من 30 سيارة قلَّاب سعة 20 طنا، و10 سيارات قلَّاب سعة 40 طنا، و8 سيارات مكبس سعة 40 طنا، لافتًا إلى أنه تم وضع جدول زمنى بحيث يستخدم كل مركز ومدينة هذا الأسطول مرة واحدة أسبوعيًا من خلال ورديتين.
وأكد أن هذا الأسطول سيوفر ما لا يقل عن 6 ملايين جنيه سنويًا فى استهلاك السولار، وسيؤدى إلى زيادة العمر الافتراضى للمعدات، بالإضافة إلى تقليل التراكمات فى النقاط الوسيطة وبمصنعى التدوير فى المحلة ودفرة.
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