جدة - نرمين السيد - قال الدكتور باسم عيسى، استشارى أمراض الكبد والجهاز الهضمى، وعميد المعهد القومى للأمراض المتوطنة والكبد، ومدير مستشفى حميات إمبابة، إن المعهد شارك فى أكثر من بحث بشأن فيروس كورونا، من بينها بحث منظمة الصحة العالمية الخاص ببعض الأدوية والذى تم نشره مؤخرًا فى مجلة نيو إنجلاند الطبية.





وأشار عيسى فى تصريح لـ "دوت الخليج" أن البحث شارك فى دراسة الـ"فاكسين" الخاص بكورونا الموجود حاليا، ولكن مازالت الدراسات قيد البحث ولم تنتهٍ حتى الآن. وأوضح أن المعهد أجرى تجربة لبعض الأدوية الخاصة بالتهاب الكبد الـ"فيروسى سى" كعلاج لـ"كوفيد 19" وكانت نتائج التجربة مبشرة، كما تم أجرى عدة أبحاث لدراسة أثر "فيروس كورونا" على الصحة النفسية، الجهاز الهضمى، وأمراض الكبد، ومعرفة ما إذا كان ذلك الأثر ممتد أم هو جزئى، وهى الآن فى إطار النشر بالقريب العاجل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدير معهد الكبد لـ دوت الخليج : نتائج تجارب أدوية فيرس سى لعلاج كورونا مبشرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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