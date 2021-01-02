صحة الغربية تنفى وفاة حالتين بسبب غلق الأكسجين داخل زفتى العام

جدة - نرمين السيد - وأكد وكيل الوزارة فى تصريح له، اليوم السبت، خلال تفقدة للمستشفى لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى أنه لم يتم غلق الأكسجين داخل مستشفى زفتى العام، موضحا أن حالتى الوفاة يوم أمس لمريضة قلب والأخرى تبلغ من العمر 67 عاما.

وأفاد بأن المستشفى بها 144 سريرا لمرضى كورونا ويستخدمون الأكسجين وجميعهم يخضعون للعلاج طبقا لبرتوكول وزارة الصحة، نافيا غلق الأكسجين كما تبين فى الفيديو المنتشر على صفحات التواصل الاجتماعى، ومؤكدا فى ذات الوقت توفر كميات الأكسجين المطلوبة.