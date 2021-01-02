انت الان تتابع تفاصيل خبر رسالة نصية من أمير الكويت للرئيس السيسي بشأن المصالحة ووحدة الصف وبيان من رئاسة الجمهورية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قام الرئيس السيسي اليوم بتلقي رسالة نصية من أمير الكويت بشأن المصالحة مع قطر، وقدم الرسالة للسيسي وزير الخارجية الكويتي، وذلك في حضور متحدث رئاسة الجمهورية وسامح شكري وزير الخارجية المصري، هذا بالإضافة إلى السفير الكويتي في القاهرة.

المصالحة مع قطر وتفاصيل رسالة أمير الكويت اليوم للرئيس السيسي

وبحسب بيان رئاسة الجمهورية اليوم، فإن الرسالة تضمنت استعراض كافة التطورات الأخيرة والمتعلقة بمساعي دولة الكويت وأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، من أجل المصالحة وتحقيق وحدة الصف العربي، لترسيخ الأمن والإستقرار في المنطقة.

وعن المصالحة مع قطر أعرب الرئيس السيسي عن تقديره الكامل للجهود الكويتية النابعة من النوايا الطيبة، لتحقيق المصالحة المنشودة، وبدأت هذه الجهود منذ عهد الأمير الكويتي الراحل صباح الأحمد، وأكد الرئيس أن مصر تأمل إلى التعاون ودعم التضامن العربي، وذلك في في إطار الإحترام المتبادل بين الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

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وطالب الرئيس السيسي في نهاية اللقاء على تكثيف التشاور المشترك بين مصر ودولة الكويت في هذا السياق وخلال الفترة المقبلة من أجل التصدي لأي شيء يهدد أمن واستقرار الدول العربية والحفاظ على الأمن القومي العربي.