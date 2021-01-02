رانيا يوسف تكشف كواليس قبلتها المثيرة مع هاني سلامة "فيديو"

رانيا يوسف، فنانة الإثارة الأولى في مصر، من حيث إطلالتها المختلفة في العديد من المناسبات والمهرجانات، فضلًا عن صورها الشخصية التي تشاركها مع جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ضجت منصات السوشيال ميديا مؤخرًا، بتصريحات رانيا يوسف التي أثارت حالة واسعة من الغضب العارم بين جمهور الوطن العربي الذي هاجمها، إثر حديثها بكل جراءة عن مفاتنها وإلى أي مدى تثير الجدل على الساحة الفنية.

رانيا يوسف تكشف تفاصيل مشهد القبلة

كشفت رانيا يوسف، أثناء حوراها مع الاعلامي العراقي نزار الفارس، عن كواليس مشهد القبلة بينها وبين الفنان هاني سلامة، مؤكدة أن تلك المشاهد تكن بلا مشاعر نهائيًا وغير حقيقة.

وقالت رانيا: "اية المشاعر الخفيفة دي الي هتلحق تروح وتيجي.. وبعدين المشهد بيتصور كذا مرة وفي حضور عدد كبير من المصورين وغيرهم من طاقم العمل.. اكيد مش هيكون في مشاعر ابدًا".

أشار "الفارس"، إلى أن غادة عبد الرازق وقفت أمام الفنان هاني سلامة في المشهد ذاته وصرحت أن مشاعرها تغلبت على المشهد، لترد رانيا معقبة: "انا مستغربة أن غادة قالت كدة.. يمكن غادة محترفة أكتر مني وقدرت تتخطى الناس كلها وعاشت المشهد.. لكن أنا مقدرش".

الجدير بالذكر، أن الفنانة رانيا يوسف وقعت فريسة لإنتقادات الجمهور على مدار الفترة الماضية وذلك منذ ظهورها في مهرجان الجونة بفساتينها العارية وتصريحاتها المثيرة للجدل، ومن ثم ختام مهرجان القاهرة، وبعدها تصريحاتها الجريئة مع الاعلامي نزار الفارس.