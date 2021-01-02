قرار من الإدارية العليا بخصوص فرز أصوات مرتضى منصور في الانتخابات

أصدرت الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا، قرارا لها برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، يقضي بإحالة طعن مرتضى منصور على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات يطالب بإعادة فرز أصوات الناخبين في انتخابات النواب 2020 عن دائرة ميت غمر، لمحكمة النقض للاختصاص .

مرتضى منصور ومجلس الدولة

وكان رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور، قد حضر منذ الصباح الباكر بمقر مجلس الدولة بالدقي، و تقدم بطلب تجميع محاضر فرز الأصوات بدائرة ميت غمر، وأرجأت المحكمة القرار حتى نهاية الجلسة.

وأقام الطعن مرتضى منصور بعد أن خسر جولة الانتخابات لمجلس النواب 2020 عن دائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

يشار إلى أنه قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، في 14 ديسمبر الماضي، نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، وذكرت الهيئة حينها إن النتيجة صدرت بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون 45 لسنة 2014 وتعديلاته، وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، وعلى القانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

النتائج الرسمية

وجاءت النتائج الرسمية حينها في محافظة الدقهلية، بفوز كلا من وحيد رمضان فودة وأحمد الشرقاوي بمقعدي أول المنصورة، ومحمد إسماعيل الشريف وحسن حسين محمد المير بمقعدي المنصورة، ومحمد عبد الرازق قرقر وفايق الزكي المغازي بمقعدي بلقاس، والسيد الخضر جوهر ورضا عبدالله غازي بمقعدي طلخا، فيما فاز كل من مكرم السيد رضوان وأشرف الشبراوي ووليد فتحي فرعون بمقاعد دائرة دكرنس، كما فاز محمد نجيب خالد وخالد مصطفى كامل بمقعدي منية النصر.

كما فاز مجدي الأمير وأحمد الحديدي بمقعدي المنزلة، وأحمد إبراهيم الألفي ومحمود أحمد العزب بمقعدي ميت غمر، كما فاز إيهاب أنيس وشريف الجبالي بمقعدي دائرة أجا، وفاز أسامة عبد العاطي ومحمد السعيد عوض بمقعدي دائرة السنبلاوين.

وخلال الأثناء التي خسر فيها المستشار مرتضى منصور عضوية مجلس النواب، كانت قد أجريت الانتخابات في 13 محافظة، هي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء، وذلك بعدما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز 467 مرشحا خلال الجولات الثلاثة، من إجمالى 568 مقعدا مخصصة للانتخاب بالاقتراع السرى المباشر بنظامى الفردى والقوائم، بينما يحق لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من عدد المنتخبين بالمجلس.

