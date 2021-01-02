حسام المندوه يقدم روشتة تربوية للطلاب وأولياء الأمور أثناء توقف المدارس

وجه الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، الخبير التربوي، 10 نصائح للطلاب وأولياء الأمور خلال توقف الحضور بالمدارس، عقب قرار رئيس مجلس الوزراء، ضمن الخطة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بمنع التجمعات.

النائب حسام المندوة وطلاب المدارس

وتضمنت النصائح طريقة الاعتماد على التعلم الذاتى والمصادر التى اتاحتها وزارة التربية والتعليم ؛ للحفاظ على استمرار العملية التعليمية خاصة مع إعلان عدم حذف أى مقررات، والتركيز على دور الأسرة مع الطالب لتحقيق استمرار التعلم خلال الفترة الحالية ؛ قائلا: يجب أن نتذكر دائما ان يكون التعلم ممتعا حتي يكون له أثر في عقل وسلوك كل أبنائنا الطلاب.

1- ولي الأمر عليه تحفيز ابنه علي التعلم الذاتي والاستمتاع بمصادر التعلم عن بعد التي توفرها الدوله المصرية ، وهذا التحفيز يكون من خلال بعض المكافئات العينية التي يحبها ابنك وعليك الابتعاد عن التوتر والعصبية معه ، الذي غالبا ما ينعكس علي الطالب سلبا، وفي أحيان كثيرة يسئ من علاقة الطفل بأمه التى غالبا تتولى المذاكرة له بسبب عصبيتها الزائدة.

2- مصادر التعلم عن بعد متعدده مثل القنوات التعليمية وأهمها مدرستنا ١ مدرستنا ٢

والمنصات التعليمية مثل ذاكر ، إدمودو ، حصص مصر، وبنك المعرفة، وعليك التواصل مع إدارة المدرسة في حالة عدم معرفة كيفية التواصل مع هذه المصادر .

3- لا تضغط نفسك في المذاكره أثناء اجازة نصف العام فمن حققك ان تستمتع باجازتك بالشكل الذي تحبه .

4- لا تشتت نفسك في مصادر التعلم الكثيره وهذا يحتاج منك ان تكتشف بنفسك أي مصدر منهم مناسب لك ثم استخدم المصادر الاخري لتدعيم المعلومه أو لتحقيق فهم أعمق عند الإحتياج لذلك.

5- عند مشاهدة الحصص التعليمية يجب أن يكون معك كراسة لتدوين أهم النقاط من الدرس واعلم جيدا انك اذا استطعت بنفسك تلخيص الحصة في نقاط هذا يدل علي استيعابك الجيد للدرس.

تقف الدراسة والبعد عن التكنولوجيا

6- لاتنغمس في التكنولوجيا بشكل كامل بل استخدم الطرق التقليدية في تدوين المعلومات مثل الكتابه في الكشكول حتي لايسوء خطك .

7- لا تنسي التطبيقات والأسئلة علي كل درس وهذا أيضا متوفر بشكل ممتع علي المنصات السابق ذكرها .

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8- عمل جدول زمني بالحصص المتبقية للانتهاء من الفصل الدراسي الأول ومراجعته أولا بأول لتحديد ماانتهيت منه والمتبقي منه .

9- فتح باب المناقشه في موضوع تم دراسته بين أفراد الأسره علي ان يكون حجر الزاوية في الحوار هو الطالب، لأن ذلك يساعد على تثبيت المعلومات فى عقله .

10- عمل حلقات تعلم عن بعد بين طلاب نفس المرحلة ليتناقش من خلالها الطلاب عن موضوع معين، أو يقوموا بعرض الدرس من خلال استراتيجية لعب الأدوار ، فكل طالب يتقمص شخصية معينه ، ويقوم بعرض المحتوي العلمي الخاص به من خلال هذه الشخصية ويجب علي معلم كل صف ان يساعد أبناءه في تطبيق هذه الاستراتيجيات.