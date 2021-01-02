أين تذهب نسبة 2% من المصروفات الدراسية.. دوت الخليج يجيب

تسعى دائما الدولة المصرية إلى دعم الإبتكار ، تؤمن بأن الإعتمام بالتعليم هو من ينبي أجيال المستقبل، وعليه أصدر مجلس النواب فى وقت سابق قانون رقم 1 لسنة 2019 والذي صدرت خلال الأشهر القليلة الماضية.

5% من ميزانية الجامعات الأهلية

بحسب القانون فإن موارد الصندوق تتضمن فرض لصالح رسم ترخيص يُحصل لمرة واحدة عند إصدار قرار تشغيل الجامعات الخاصة والأهلية مقداره 5% من الميزانية المقدرة للجامعة، كما يُفرض رسم إضافي مقداره 5% من الميزانية السنوية للجامعة الخاصة والأهلية عند إصدار قرار الموافقة على تعديل البيانات الخاصة بملاك الجامعة، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 4 من القانون.

2% من المصروفات الدراسية

كما نصت المادة على أنه يفُرض لصالح الصندوق أيضا رسم سنوي مقداره 2% من المصروفات الدراسية لطلاب الجامعات الخاصة والأهلية، مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق للنوابغ والمبتكرين من طلاب تلك الجامعات، ويصدر قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بإجراءات ومواعيد تحصيل وتوريد هذا الرسم.

كما تعد الأموال التى تخصصها الدولة كمورد للصندوق، هى التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التى يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية التى يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أغراضه.

كما تتضمن مصادر تمويل الصندوق من مقابل الخدمات التى يقدمها الصندوق للغير، وهي مبلغ 1% من صافى أرباح الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات الحكومية والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية التابعة للوزارات المختلفة، وعائد استثمار أمواله.

اختصاصات الصندوق

وفيما يخص اختصاصات صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، بقانون رقم 1 لسنة 2019 حيث ينشأ صندوق يسمى صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ تكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتبع الوزير المختص بالبحث العلمى، ومقره الرئيسى محافظة القاهرة، وله إنشاء فروع أخرى في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بقرار من مجلس إدارية، ويشار إليه فى هذا القانون بالصندوق.

يسعي الصندوق إلي دعم المبتكرين ورعايتهم وتلقي أفكارهم الابتكاري ومساعدتهم فى تطويرها وتحويل أفكارهم المبتكرة لمنتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية وخلق فرص تنافسية.

كما يسمح الصندوق بالتواصل مع القطاعات المختلفة لعرض الأفكار الابتكارية هذا بالإضافة إلى التعاقد مع مكاتب تسويقية وقانونية لتحويل تلك الأفكار المبتكرة إلى منتجات قبلة للتطبيق والتسويق.

كما يقوم الصندوق بتنظيم فعاليات لتعريف بمهامهم الصندوق وخدماته المختلفة.