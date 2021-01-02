براءة محمد رمضان من تهمة الإساءة للشعب المصري

حالة من الجدل الواسعة التي أحدثها المطرب الشعبي محمد رمضان، خلال الفترة الماضية وخاصة بعد إنتشار صورته مع ممثل إسرائيلي شهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي كانت من شأنها إحداث صخب واسع من قبل جمهوره الذي إنتقده ونفر منه.

شطب الدعوى المقامة ضد محمد رمضان

أعلنت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بمجمع محاكم عابدين برئاسة المستشار أحمد يوسف والسكرتارية أحمد سالم، اليوم السبت، شطب الدعوى المقامة ضد محمد رمضان بتهمة الإساءة للشعب المصري ونشر صورة له مع ممثل إسرائيلي شهير على منصات السوشيال ميديا، وذلك لعدم حضور المحامي.

تغيب محمد رمضان والمحامي هاني جاد الذي أقام الدعوى ضده، عن التواجد في محكمة القاهرة، إلا أن الدفاع قدم المستندات لبراءة موكله.

الدعوى المقدمة ضد محمد رمضان

طالبت الدعوى منع إقامة حفلات محمد رمضان، وكذلك منع ظهور أعمالة الفنية في وسائل الإعلام، إلا أن بتلك الحكم يمكن له العودة إلى الساحة من جديد.

ترعض محمد رمضان إلى العديد من الإنتقادات اللاذعة من قبل العديد من الجمهور، وكذلك نجوم الفن في الوطن العربي لما بدر منه وتفاخره بصورته مع الممثل الإسرائيلي.

الجدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان أغنية يلا بينا التي تم طرحها خلال مع الساعات الأولى لبداية العام الجديد 2021 على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، فضلًا عن إستعداده لإعادة تصوير مسلسله الذي سيدخل به السبق الدرامي خلال شهر رمضان المقبل.