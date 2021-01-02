موعد مباراة ريال مدريد اليوم في الدوري الأسباني

يستضيف نادي ريال مدريد فريق "سيلتا فيجو" اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة مساءً علي ملعب "ألفريدو دي ستيفانو".

وستُذاع مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني الممتاز عبر قناة beIN Sports HD 3.

مركز ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري

يحتل النادي الملكي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد ثلاثة وثلاثين نقطة من ستة عشر مواجهة.

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ويسعى ريال مدريد لمصالحة الجماهير بعد لقاء إلتشي والذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1/1، وأحرز النجم لوكا مودريتش الهدف في الشوط الأول ثم جاء التعادل بأقدام فيدل من ضربة جزاء في الشوط الثاني، ورغم التبديلات التي جاءت متأخرة بعض الشيء من زيدان، لم يتمكن الملكي من تحقيق الانتصار.

على الجانب الآخر يحتل سيلتا فيجو المركز الثامن برصيد ثلاثة وعشرين نقطة من ستة عشر مباراة.



تشكيل ريال مدريد المتوقع لخوض مباراة اليوم

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فيرلاند ميندي - رافاييل فاران - سيرجيو راموس - داني كارفاخال

خط الوسط: توني كروس – كاسيميرو - لوكا مودريتش

في الهجوم: إيدين هازارد - كريم بنزيما - لوكاس فاسكيز

التشكيل المتوقع لفريق سيلتا فيجو:

في حراسة المرمي: روبين بلانكو

في خط الدفاع: هوجو مالو - نيستور أراوخو - جيسون موريللو - لوكاس أولازا

في خط الوسط: بريس منديز - دينيس سواريز - ريناتو تابيا - مانويل نوليتو

في الهجوم: اياجو خونكال - سانتي مينا.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني

الجدير بالذكر أن مهاجم الفريق الملكي "الفرنسي كريم نزيمة" يمتلك ثمانأهداف من أربعة عشر مباراة خاضها وإذا استطاع أن يحرز هدف اليوم خلال المباراة أمام سيلتا فيجو، يتساوي مع لاعب سيلتا فيجو بـ9 اهداف.

ويلاحق بنزيمة في قائمة الهدافين، مهاجم أتيلتكو مدريد "الأورجوياني لويس سوايرز" برصيد ثمان أهداف يتساوي معه في احراز الأهداف جيراد مورينو لاعب فياريال برصيد ثمانية اهداف ايضاً.

ومن خلفهم لاعب برشلونة المخضرم الأرجنتيني ليونيل ميسي ويمتلك في رصيده سبعة أهداف.

غيابات ريال مدريد

يذكر أنه يغيب عن لقاء اليوم من الفريق الملكي كل من حراس المرمي كوارتو ولونين ودييجو التوب والمدافعين مارسيلو وكارفخال ومندي وفاران وميليتاو وأود ريوزولا .