دوت الخليج يقدم خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2021

يشغل بال المواطنين المصريين طبيعة شقق الإسكان الاجتماعي، والشروط المواصفات المتعلقة بالوحدات التي تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدور الذي يلعبه صندوق الإسكان الاجتماعى، والفوارق بين الشقق التي يتم تصنيفها ضمن وحدات الإسكان الإجتماعى وأخرى التي تدخل تحت فئة الإسكان المتوسط.

شقق الإسكان الاجتماعي 2021

تتشابه الوحدات المطروحة من جانب الحكومة مع بعضها البعض، فيما يخصص شقق الإسكان الاجتماعي فهي مخصصة لمحدودي الدخل حيث يتم طرح مساحتين، الأولى 75 مترًا غرفتين وصالة والثانية 90 مترًا 3 غرف ومطبخ وحمام وصالة.

ولكن فيما يخص شقق الإسكان المتوسط، فإنه يتم طرح 3 نماذج أساسية منها، تكون أوسع من شقق الإسكان الاجتماعي، حيث تتراوح بين 3 نماذج، 100 متر و110 أمتار و120 مترًا جميعهم 3 غرف ومطبخ وصالة، على أن يتم تسليم كافة الوحدات كاملة التشطيبات.

كورونا والإسكان الاجتماعي 2021

نظرا للمستجدات التي يفرضها انتشار فيروس كورونا، ومايتعلق بمواعيد العمل في ملفات هامة وضرورية كالإسكان الاجتماعي، فإن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، قد اعلن عن عودة مواعيد استقبال المكالمات بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق.

وقرر الصندوق مواعيد عمل تبدأ من الساعة 9 صباحا وحتى الـ 9 مساء، وذلك طوال أيام الأسبوع، باستثناء يومي الجمعة والسبت، وذلك بعد أن تم تغيير مواعيد العمل بسبب أزمة فيروس كورونا أكثر من مرة.

ووسط ذلك تتلقى مراكز خدمة العملاء الخاصة بالإسكان الاجتماعي، العديد من الأسئلة، والتي تنحصر في مجموعة يكون طلب التوضيح بشانها أكثر مما سواها، حيث تتعلق أكثر الأسئلة في هيئة استفسارات عن موقف الحاجزين في مشروع الإسكان الاجتماعي، وتغيير بعض البيانات الخاصة بكل حاجز.

ودفع ذلك موقع دوت الخليج، إلى رصد أكثر الطرق المتعلقة بأشكال وآليات الاستعلام عن الموقف من الإسكان الاجتماعي، وأشكال ملء البيانات دون الحاجة للذهاب إلى مركز خدمة العملاء.

طرق التسجيل في الاسكان الاجتماعي

تتمثل الطريقة الأولى في التسجيل من خلال موقع إلكتروني تم تدشينه خصيصا للاستعلام عن موقف الطلب لحاجزي شقق مشروع الإسكان الاجتماعي، وهو الموقع الإلكتروني www.mff.gov.eg.

ويمكن لمرتادي الموقع أن يقوموا بالاستعلام عن حالة الطلب للحاجزين، عبر إدخال الرقم القومي للمستعلم.

الآلية الثانية، خاصة بأرقام تليفون يتم الاتصال بها، والتي حددها صندوق صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من خلال مجموعة من أرقام الخط الساخن وهي 1188 أو 5777 من أي تليفون محمول و090071117 من أي خط أرضي، وهي خدمة مستمرة من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءا.

الطريقة الثالثة، تأتي من خلال التسجيل عبر الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي على منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها الفيس بوك: ويمكن زيارتها من هنا، https://www.facebook.com/SHMFFEG/