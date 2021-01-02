الشحات مبروك يهاجم بيج رامي بعد حصوله على لقب مستر أولمبيا

الشحات مبروك بطل مصر السابق في كمال الأجسام، تصدر محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تصريحاته عن بطولة مستر أوليمبيا الذي فاز بها ممدوح السبيعي المشهور بـ بيج رامي المصري، حيث أشعلت تصريحاته غضب الجماهير الرياضية.

الشحات مبروك يتهم بطولة مستر أوليمبيا

أكد الشحات مبروك، أن الشركات الخاصة هي المنظمة لبطولة مستر أوليمبيا، ولن تخضع لرقابة المنشطات، وكذلك لا تشترط مشاركة لاعبين من جنسيات أخرى على عكس الولايات المتحدة.

وأشار بطل مصر السابق في كمال الأجسام، خلال تصريحات تليفزيونية، إلى أن بطولة مستر أولمبيا تضع أمام أعينها حجم العضلات ولن تهتم أو تنظر إلى السبب في ذلك على عكس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام.

الجمهور ينتقد الشحات مبروك

خرج العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، عقب تصريحاته لينتقدوا طريقة الشحات مبروك، حيث اعتبره الكثير أنه يهاجم البطل بيج رامي.

ونصح النشطاء البطل السابق الشحات مبروك بالتحلي بالروح الرياضية، وتشجيع أصدقائه في نفس اللعبة، وعدم الهجوم عليهم بتلك الطريقة.

كان قد فاز ممدوح السبيعي المشهور بـ بيج رامي المصري مؤخرًا بلقب مستر أولمبيا للمحترفين في كمال الأجسام، ليرفع اسم مصر عاليًا، وذلك خلال شهر ديسمبر المنصرم لعام 2020.

الجدير بالذكر، أن الشحات مبروك فاز بلقب بطولة العالم 11 مرة، وغيرها من البطولات المختلفة ليرفع بها اسم مصر على مدار الأعوام الماضية.