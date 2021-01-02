حائط صد ضد الأفكار المتطرفة..المهندس أشرف رشاد ناعيًا وفاة الكاتب الكبير وحيد حامد

نعي المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الاول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، رئيس الاتحاد العربي للصناعات الرياضية، وفاة المخرج الكبير والسيناريست وحيد حامد، وذلك تحت عنوان وداعًا مُبدع وعبقري السينما المصرية.

وفاة الكاتب الكبير وحيد حامد

المهندس أشرف رشاد قال أن الكاتب وحيد حامد كان واحدًا من أهم رواد ومبدعي كتابة وصناعة الدراما والسينما المصرية، فقد امتلك مهارات جعلت منه شخصيةً مجتمعيةً وأدبيةً جديرة بالاحترام والتقدير، متابعا:"سينما ودراما وحيد وحيد العظيمة تجسيد حقيقي لفن محترم ومتميز يحمل رسالة وطنية ومجتمعية؛ شملت معالجةً حقيقية لمشاكل وظواهر وقضايا وطنية".

وحيد حامد حائط صد للأفكار المتطرفة

النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن قال أن وحيد حامد اخترق بموهبته وشجاعته وأعماله تابوهات لم يجرؤ أحد الاقتراب منها؛ واستطاع بكل براعة تجسيدها وشكل وجدان اجيال كثيرة من المصريين.. كما عظّم دور السينما كقوة ناعمة تعكس المستوى الفني والحضاري للدولة المصرية، متابعا جعل من أعماله حائط صد ضد الأفكار المتطرفة ولكل محاولات تجريف المجتمع فكريًا ودينيًا ومجتمعيًا..

واختتم حديثه بقوله:"رحم الله الأستاذ والسيناريست المبدع والأديب المتميز وحيد حامد، وأسكنه فسيح جناته..