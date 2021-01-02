محمد صلاح إلى ريال مدريد.. صحفي إيطالي يكشف كواليس الصفقة

ارتبطت في الآونه الأخيره، علاقة انتقال محمد صلاح لاعب ليفربول لأحد عملاقى إسبانيا برشلونة أو غريمه التقليدي ريال مدريد أخرها صحفي "سكاي" والذي يؤكد إنتقال محمد صلاح لريال مديد خلال الصيف القادم .





محمد صلاح إلى ريال مدريد





وكشفت تقارير إيطالية عن وجهة اللاعب المصري محمد صلاح لصفوف ريال مدريد خلال الفترة القادمة، مع عدم زوال فرصة انتقال الدولي المصري لصفوف برشلونة الإسباني، ضمن منافسة الثنائي علي ضم محمد صلاح.

ونشر أنجيلو مانجيانتي الصحفي الإيطالي بجريدة "سكاي" الإيطالية صورة مع محمد صلاح منذ أن كان لاعبا ضمن صفوف روما الإيطالي.

وكتب أنجيلو مانجيانتي علي الصورة" محمد صلاح يعد الهدف الرئيسي لريال مدريد ضمن الإنتقالات الصيفية القادمة".

وتابع" يوجد أهتمام كبير من جانب النمادي الملكي بضم محمد صلاح ".

علي الجانب الأخر لم تستبعد الصحف الإيطالية انتقال اللاعب لبرشلونة الإسباني علي الرغم من اقترابه ورغبته في الذهاب لريال مدريد علي حد وصف الصحف الإيطالية.

محمد صلاح لديه عقد يمتد مع ليفربول حتي 2023 ، بعد أن انضم للريدز قادما من صفوف روما الإيطالي في صيف 2017 بعد تجرية ناجحة في الملاعب الإيطالية شهدت فترة تواجده في فيورنتينا الإيطالي تألق وتوهج الفرعون المصري محمد صلاح.

محمد صلاح يحتل صدارة قائمة هدافى الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدف، علي الرغم من عدم قدرة محمد صلاح تسجيل أي أهداف خلال المباراتين الأخيرتين للفريق الإنجليزي، ويسعي صلاح لحصد الجائزة بعج أن حصل اللاعب عليها في عام 2019.

وساهم محمد صلاح في تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي العام الماضي بعد غياب كبير عن الريدز، بالإضافة لتحقيق السوبر الأوربي علي حساب إشبلية الإسباني، بالإضافة لتحقيق صلاح دوري ابطال اوربا علي حساب توتنهام الإنجليزي في النهائي، وأختتم القابه مع الريدز بكأس العالم للأندية علي حساب العين الإماراتي.

ويحتل ليفربول المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 33 نقطة علي الرغم من عدم تحقيق الفوزخلال الجولتين الماضيتين، يزاحم مانشيستر يوناتيد الريدز بنفس الرصيد 33 نقطة يحتل بهم المركز الثاني للدوري الإنجليزي بفارق الأهداف فقط عن المتصدر.

ومن المقرر أن يلتقى ليفربول مع ساوثامبتون في الجولة القادمة من الدوري الإنجليزي بحثا عن الإنتصار وتعزيز الصدارة خلال فترة " البوكسنج داي".