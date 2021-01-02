طعون مرتضي منصور الانتخابية أمام النقض...لماذا انتهت المحكمة الإدارية لعدم الإختصاص الولائي؟

شهدت الساعات الماضية صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا، بشأن إحالة طعن مقدم من النائب مرتضي منصور، علي نتيجة الفرز فى انتخابات دائرة ميت غمر، بمحافظة الدقهلية، وذلك لمحكمة النقض، وهو مثل عشرات الأحكام التى صدرت طوال الفترة الماضية بشأن نتائج الانتخابات، حيث الطعن علي فوز نائب يتم الإحالة بشكل مباشر من المحكمة الإدارية لمحكمة النقض لعدم الاختصاص ولصلاحيات محكمة النقض في الفصل في صحة العضوية وإخطار مجلس النواب.

طعون مرتضي منصور أمام محكمة النقض

المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن توزيع ولاية القضاء بين جهتيه الإداري والعادي من المسائل وثيقة الصلة بأسس النظام القضائي، الذي بُسطت قواعده وشُرعت مواده ابتغاء تحقيق أغراض ومصالح عامة، وهو ما أضحت معه قواعد الاختصاص المحددة لولاية جهتي القضاء من النظام العام، ومن ثم يتعين التصدي لبحث مدى الاختصاص بنظر النزاع المعروض قبل الولوج في أي دفع شكلي أو موضوعي.

ومن حيث إن دستور جمهورية مصر العربية الحالي ينص في المادة (107) منه على أن: " تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وتفصل في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم ". وتنص المادة (190) منه على أن: " مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه.

وتنص المادة (29) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2020 على أن: " تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون مصحوبة ببيان أدلتها خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب أو نشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية، وتفصل المحكمة في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم".

الاختصاص الولائي في طعون مرتضي منصور

وحيث إن مفاد ما تقدم أن الدستور الحالي في المادة رقم (107) منه، وسايره في ذلك قانون مجلس النواب المشار إليه في المادة (29) منه، قد وسدا لمحكمة النقض اختصاص الفصل في صحة عضوية مجلس النواب، وتُقدم إليها الطعون في غضون ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، على أن تفصل المحكمة في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم الذي قضى بذلك، ومن ثم فإنه يتحتم أن يوضع هذا الاختصاص في نطاقه دون انتقاص من اختصاص مجلس الدولة الموسد إليه بنص المادة (190) من الدستور باعتباره جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، إذ يبدو جليًا تحديد نطاق الاختصاص الذي وُسِد لمحكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، ومن ثم يضحى لازم ذلك أن يكون الطعن الذى يقدم وفقًا لهذا الاختصاص منصبًا على آخر إجراء اكتُسبت العضوية بناءً عليه، ويتمثل هذا الإجراء في قرار إعلان نتيجة الانتخابات بفوز من فاز من المترشحين، ويكون النعي على بطلان الانتخابات هو السبيل للوصول إلى بطلان العضوية، الأمر الذي مؤداه أن هذا القرار والإجراءات التي أدت إلى ولادته هو الذي حجز الاختصاص بالفصل في مدى صحته – وبالتالي مدى صحة عضوية من اكتسب العضوية بصدوره – لمحكمة النقض دون غيره من القرارات السابقة صدورًا عليه، التي يكون لذوى الشأن حق الطعن فيها أمام قاضى المشروعية .

مجلس الدولة – بحسبانه القاضي الطبيعي لجميع المنازعات الإدارية، وهذا هو ما يوجبه التفسير السديد للنصوص الدستورية المذكورة آنفًا، والتي تتكامل ولا تتنافر، وتتعاضد ولا تتواهن، وتتقارب ولا تتباعد، حتى إن اختلفت مواطن ورودها، إذ يجب النظر إلى كل منها، لا على التفرد في حكمها، بل على أساس تكاملها مع حكم غيرها، بما يتطابق حقًا مع مراد مُصدرها وهو الشعب.( فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا ( دائرة توحيد المبادئ ) الصادر في الطعن رقم 6264 لسنة 57 ق.عليا بجلسة 7/5/2011 ).

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الحدود الفاصلة بين اختصاص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، واختصاص مجلس الدولة بالفصل في سائر المنازعات الإدارية وفق الولاية العامة المقررة له في الدستور، لا تكمن في تعريف القرار الإداري النهائي الذي تبسط عليه الرقابة القضائية، وإنما تجد أساسها في الدستور والذي اختص محكمة النقض وحدها بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب. فالعبرة دائمًا بالطعن الانتخابي الذي يوجه إلى العملية الانتخابية بمعناها الفني بدءًا من مرحلة التصويت، ثم الفرز، وانتهاءً بإعلان النتيجة بغض النظر عما يصدر عن اللجان المشرفة على مراحل العملية الانتخابية ذاتها من قرارات أثناء مباشرتها الاختصاصات المنوطة به، ذلك أنه أيًا كان وجه الرأي في طبيعة القرارات الصادرة عن اللجنة المذكورة، أو فيما تباشره من إجراءات أثناء العملية الانتخابية، فإن الأمر كله يدخل في صميم العملية الانتخابية بمعناها الدقيق المشار إليه وتندرج المطاعن الموجهة إلى ما تتخذه اللجان المذكورة من قرارات ضمن الطعن الانتخابي الذي تختص محكمة النقض وحدها بالفصل فيه.( يراجع في هذا الشأن حكمها الصادر في الطعن رقم 38342 لسنة 59 ق. عليا بجلسة 10/6/201).

اختصاص مجلس الدولة بطعون مرتضي منصور

وحيث إنه على هدى ما تقدم، فدعوي النائب مرتضي منصور، محل طلب الإلغاء في الدعوي هو آخر إجراء اكتسبت بناءً عليه عضوية مجلس النواب عن الدائرة المذكورة لمن أعلن فوزه من المرشحين بها، الأمر الذي ينحسر معه اختصاص محاكم مجلس الدولة عن نظر المنازعة بالطعن على هذا القرار، وينعقد لمحكمة النقض الاختصاص بنظر هذا النزاع، إعمالًا لنص المادة (107) من الدستور بحسبان موضوع الطعن في جوهره وحقيقته هو الفصل في مدى صحة عضوية من أعلن فوزه في هذه الانتخابات عن تلك الدائرة، بلا مناص معه – والحال كذلك – من القضاء بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الطعن، وإحالته بحالته إلى محكمة النقض للاختصاص.