رانيا يوسف تستشهد بآية قرآنية لتبرر إظهار مفاتنها "فيديو"

دشن رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر" هاشتاج يحمل اسم الفنانة رانيا يوسف التي لن تبتعد عن قائمة الأكثر تداولًا منذ فترة طويلة، وذلك لعدة أسباب منها فساتينها العارية التي تقصد الظهور بها في المناسبات المختلفة، فضلًا عن تصريحاتها الجريئة.

هاجم رواد السوشيال ميديا الفنانة رانيا يوسف بسبب تصريحاتها الأخيرة عن مفاتنها، إلا أنها ظهرت خلال نفس الحلقة التي أثارت حالة من الغضب العارمة مع ظهور البرومو الخاص بها لتستكمل وتبرر إظهار مفاتنها مستشهدة بآية قرآنية، لتشعل شرارة الغضب مجددًا.

رانيا يوسف تبرر إظهار مفاتنها

وجه نزار الفارس سؤال للفنانة رانيا يوسف خلال حواره معها، عن سبب الظهور بتلك الطريقة المزعجة في حفل ختام مهرجان القاهرة 2020، لتعقب رانيا، قائلة: "مؤخرات كل النجمات كانت بارزة، لست الوحيدة لكن مؤخرتي مميزة وحلوة..لما يكون عندك حاجة حلوة بتخبيها ولا بتبينها.. أنا ببينها، (وأما بنعمة ربك فحدث).

وتابعت الفنانة المثيرة للجدل حديثها، قائلة: "واللي مش عاجبه ميتابعنيش وسقف الحرية عالي شوية ميتابعنيش.. انا اتعلمت في مدارس راهبات.. ومعنديش قيود في بيتي ولا من أهلي".

الجمهور يثور ضد رانيا يوسف

لاقت رانيا يوسف العديد من الإنتقادات والهجوم الشرس عليها من قبل الجمهور عبر السوشيال ميديا، حيث وصفها العديد بـ "الشيطانة" لما تقوله.

كانت رانيا يوسف، قد أثارت حالة من الجدل الواسعة بسبب الحديث بجرأة عن مفاتنها بطريقة يندى لها الجبين خجلًا، وطالب العديد بمحاكمتها بسبب تحريضها للفتيات على الحرية التي تتنافى مع القيم والأخلاق.