الدكتور علاء علي يكتب: ( العنصر البشري - البنية التحتية - الـ system banking).. ثالوث تفعيل الشمول المالي مصرفيا

تزايد الأهتمام بمفهوم الشمول المالي والرغبة، نحو تطبيقها في الواقع خلال السنوات الماضية، إلا أن كل تلك الطموحات والآمال نحو إقرار الشمول المالي في الواقع، ظلت لفترة طويلة قيد الأحلام ولم ترى النور إلا قريبا، ومع بدايات توجه الدولة المصرية نحو مرحلة جديدة ومختلفة، من التوجه نحو إعاده بناء وتقوية كافة مفاصل النظام الاقتصادي المصري، وإحداث حالة من التغيير في شكل ونمط وعمل الاقتصاد المصري - بدى الحديث جديا نحو التوجه لبداية تفعيل الشمول المالي في مصر، لاشك أن ذلك مثل حلما كبيرا لصانعي السياسات والنظم الاقتصادية في مصر، فقد كان تحديا يجتنفه قدرا كبيرا من التحديات والصعوبات، ولم تكن جميعها تحديات ماديه فقط، بل أن التحدى الأكبر تمثل في كيفية تأهيل المجتمع والمواطن نحو تقبل فكرة جديدة، لم يكن معتادا عليها من قبل كالشمول المالي، وكذلك محاولة حثه وتحفيزه نحو التحول لاستخدامها في كافه أنماط حياته، وتوضيح كافة المكاسب الاجتماعية والاقتصادية المترتبة عليها لصالح المجتمع والمواطن، ومن هنا بدأت رحلة التحدى والحلم معا في محاولة الدولة المصرية نحو إنجاح وتطبيق الشمول المالي، وهنا يستلزم الأمر، أن نوضح أن هناك عدة أمور ساهمت وبشكل فعال في نجاح التطبيق وهى:-

الشمول المالى ورؤية مصر

أولا: توجه الدولة المصرية نحو وضع استراتيجة التنمية المستدامة - ولاشك أنها ستكون داعما قويا نحو إعطاء الشمول المالى، وستعطى دفعة قوية نحو الانطلاق، هذا على إعتبار أن الشمول المالى يعد أحد أهم الأركان الأساسية في رؤية مصر 2030.

ثانيا: أن إدراك الحكومة المصرية، وهى بصدد التوجه نحو تنفيذ وتفعيل الشمول المالى، على مرحلتى التطبيق والتنفيذ، واختيار أكثر القطاعات الاقتصادية المصرية، قدره على تقبل فكرة التحول نحو تنفيذ وتفعيل الشمول المالى، وامتلاك تلك القطاعات الاقتصادية، كافة الأدوات والآليات، التى تمكنها من سرعة التنفيذ مثل إضافة قوية نحو إنجاح التجربة بلاشك.

ولعل الأمر الثاني، هو ما سيكون محور حديثي هنا في سياق المقال، فلقد كان اختيار القطاع المصرفي المصري كقطاع اقتصادى هام وذو تاثير فى المنظومة الاقتصادية المصرية، أثر بالغ في نجاح فكرة الشمول المالى فى بداياتها بشكل مرحلي، نظرا لما يمتلكه هذا القطاع من أدوات وآليات سهلت وبلاشك فكرة التحول سريعا نحو تفعيل الشمول المالي، في نطاق المجتمع المصرفى المصرى بشقيه المؤسسي وجمهور المتعاملين معه، ولقد كان لأمتلاك القطاع المصرفى المصرى كافة مقومات التحول نحو تنفيذ الشمول المالي مصرفيا، عظيم الأثر في إنجاح عملية الشمول المالى، والتحرك سريعا نحو تحويل كافة الخدمات المصرفية وإحداث التطوير عليها بما مكن كافة البنوك العاملة تحت مظلة القطاع المصرفي المصري من تحقيق نجاحات قوية فى هذا الإطار.

القطاع المصرفى وتفعيل فكرة الشمول المالى

إلا أن الأهم هنا فى سياق الحديث، عن لماذا نجح القطاع المصرفي فى تفعيل فكرة الشمول المالي، ولعل الإجابة على هذا التساؤل تتلخص في ثلاثة نقاط، وهى أن امتلاك النظام المصرفي في مصر، العنصر البشري المؤهل والمدرب تقنيا، ووجود بنية تحتية بنكية متطورة وحديثة، ووجود نظام بنكي متصل ببعضه عبر شبكة فروع بنكية، منتشرة فى كافه أنحاء الجمهورية تحت اتصال مباشر من قبل البنك المركزي المصري - ساهم وبشكل قوي في تعجيل نجاح الشمول المالي مصرفيا، وهو مايعني ويؤكد أن توافر الثلاثة عناصر سالفه الذكر، بل وتأهيلها وامتلاكها القدرة نحو خلق حالة من التفاعل والتواصل فيما بينها - مثل وبلاشك حالة من التنافسية والتفرد القطاع المصرفي مقارنه بباقي القطاعات الإقتصادية داخل النظام الاقتصادى المصري، وأسهم بشكل قوي في أكساب النظام المصرفي المصري تميزا فريدا في نجاحه في تفعيل ونشر فكرة الشمول المالي، بل وأصبح مثالا يقدم داخل النظام الاقتصادي، لكافة القطاعات الاقتصادية المصرية الأخرى، لكي تحذو على إثره ، وهي ماضية في طريقها نحو تنفيذ وتطبيق الشمول المالي في إطار عملها داخل منظومه الاقتصاد المصري.

ومع تزايد الرؤي التي تستعرض أثر تفعيل منظومة الشمول المالي على التنمية المستدامة والشاملة، وتحقيق مستويات نمو اقتصادي كبيرة، وأثرها الإيجابي في تقليل مستويات الفقر، وتحسين توزيع الدخل، وزيادة تمكين المرأة، وتحسين قدرة الأفراد على إدارة المخاطر، وزيادة مستويات الإدخار والاستهلاك، بالإضافة لآثارها الإيجابية على سوق العمل ومستويات دخل الفرد، فإن ذلك يؤكد علي مدى أهمية التعجيل بتفعيل الشمول المالي - لما له من أهمية في توسعة دائرة المستفيدين من الخدمات المالية التي ستسهم في تمكين المجتمع ككل من الخدمات المالية، وتعزيز الاستقلال المالي للأفراد، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة بالإضافة الى الاستخدام الأمثل للموارد و تحويل الاقتصاد غير الرسمي إلى اقتصاد رسمي، وكذلك تحويل المعاملات النقدية إلى غير نقدية من خلال الحسابات الرسمية وميكنة جميع الخدمات المالية و غير المالية وزيادة استخدام الخدمات المالية الالكترونية.