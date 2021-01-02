لتجفيف منابع الإرهاب.. الفصل بغير الطرق التأديبية مصير هؤلاء

تسعى مصر دائما لتحقيق الأمن والاستقرار لمواطنيها، ومحاربة الإرهاب والتخلص من الأفكار الإرهابية المتطرفة التى تستهدف عقول الشعوب وتخريب الأوطان، فكان لابد من مكافحة كافة تلك الأفكار الهدامة من خلال قوانين رادعة من بينها مشروع قانون 10 لسنة 1972، بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.

هذا المشروع يأتي فى إطار ما نص عليه الدستور فى مادته 237 والتى تنص على الدول مواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويلها، وعليه جاء مشروع قانون الفصل بغير الطريق التأديبي، والذي وافق عليه البرلمان فى مجموعه فى مطلع نوفمبر الماضي.

"إن الدولة تخوض حربا شرسة ضد الإرهاب والعنف والتطرف، وبالنظر إلى أن الإرهاب يبدأ بفكر شاذ مسموم ينشره اتباعه ومعتنقوه من الضالين والمضلين ويخدعون به غيرهم فتتشكل بذلك حاضنة فكرية فاسدة للإرهاب والعنف" هكذا أوضحت المذكرة الإيضاحية للمشروع .

حالات فصل الموظف بغير الطرق التأديبية

نصت المادة رقم 1 من مشروع القانون على أنه الموظف يفصل بغير الطرق التأديبية كل من يدرج منهم على قوائم الإرهابيين المنظمة باحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين على أن يعاد إلى عمله فى حالة إلغاء قرار الادراج.

قرار الفصل من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء

المشروع نص فى مادته الثانية على إعطاء صلاحية الفصل بقرار من رئيس الوزراء حيث جاء نص المادة : "

على أن يفصل الموظف أو العامل فى الأحوال المبينة بالمادة "1" بعد سماع أقواله بقرار من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء فى أحوال تفويضه وذلك دون إخلال بحقه فى المعاش أو المكافأة".

مجلس الدولة

كما اعطي مشروع القانون الاختصاص لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالفصل فى الطلبات التى يقدمها الموظفون طعنا فى قرار الفصل بغير الطرق التأديبية حيث نصت المادة 3 علي أنه :"يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره بالفصل فى الطلبات التى يقدمها الموظفون أو العاملون عليهم فى المادة "1" من هذا القانون طعنا فى القرارات النهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق التاديبى طبقا لهذا القانون، ويجوز للمحكمة الحكم بالتعويض بدلًا من إلغاء القرار المطعون وذلك للأسباب التى ترى أن المصلحة العامة تقتضيها".

جدير بالذكر أن المادة 237 من الدستور نصت أنه:" على الدولة مواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمنى محدد باعتباره تهديدا للوطن وللمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات وفرضت القانون تنظيم أحكام إجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الاضرار الناجمة عنه وبسببه".

وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون ، إن : "ولما كان تجفيف منابع هذا الفكر لا يقف عند حد مواجهة مروجيه من العاملين بالجهاز الإدارى الدولة فقط وإنما تستدعى مواجهتهم بصورة اوسع واكثر شمولا لذلك فقد ارتؤى تعديل القانون الفصل بغير الطريق التأديبى المشار إليه ليسرى على العاملين بكل مواقع العمل والإنتاج التى تملك الدولة توجيهها أما لكون الدولة هى المالكة لها أو المساهم الرئيسى وصاحب القرار فيها باسم شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام أو لكون تلك المواقع فضلا عن تبعيتها للدولة ذات أثر عميق فى تشكيل الوعى العام وتوجيه أفكار الشباب والنشء مثل المؤسسات الجامعية والتعليمية التابعة للدولة".طعون مرتضي منصور الانتخابية أمام النقض...لماذا انتهت المحكمة الإدارية لعدم الإختصاص الولائي؟