محمد صلاح الجديد.. جوهرة المقاولون تنتقل إلى سبورتنج لشبونة

كشف إسلام الشحات، وكيل اللاعب يوسف حسن " محمد صلاح الجديد " قصة موافقة سبورتنج لشبونة عن معايشة لاعب المقاولون الصاعد والملقب ب" محمد صلاح الجديد".

محمد صلاح الجديد.. معدل تهديفى كبير

وعلق شحاته عن إمكانيات " محمد صلاح الجديد"، قائلًا:" اللاعب يتميز بمعدل تهديفي مرتفع، يصل لنحو 20 هدفا في الموسم الواحد، أو 30 هدفا في بعض الأحيان، وما يساعده على ذلك امتلاك اللاعب بنيان جسدي قوى".

وتابع:" بالإضافة لقدرة اللاعب علي التسديد بالقدم اليسرى، على الرغم من كونه لاعب ذو قدم يمنى، وكذلك قدرته على اللعب علي أطراف الملعب ومواجهة الملعب بشكل مباشر.

وأكد وكيل أعمال الملقب بـ "محمد صلاح الجديد"، على أن مميزات اللاعب جعلت إسلام الشحات، يتعاون مع زميله وكيل الأعمال، عبدالرحمن إسماعيل؛ لعرض اللاعب على العديد من الأندية الأوربية، وخاطب الثنائي أندية داخل أوربا ولكن تعطلت الأمور بسبب ظروف كورونا الأخيرة، حتى جاء عرض سبورتنج لشبونة بطلب معايشة اللاعب مع الفريق، وفي حال قدرة اللاعب علي اجتياز هذة الفترة سيبدأ مسئولي الفريق البرتغالي في مخاطية المقاولون العرب لضم اللاعب بداية من الموسم المقبل.

" محمد صلاح الجديد" يلعب ضمن صفوف فريق الناشئين بالمقاولون العرب 2003، وقام وكيله بإرسال فيديو ، مدته لاتتجاوز ال10 دقائق كانت كفيلة بموافقة سبورتنج لشبونة علي إرسال طلب معايشة للاعب يوسف حسن.

وتدرج يوسف الملقب "محمد صلاح الجديد" في صفوف الناشئين منذ بدايته في سن العاشرة، حتى أستطاع الوصول للفريق الأول في عامه ال16، عقب تألق اللاعب في دورة أقيمت في اليونان بمشاركة العديد من الأندية الأوربية الكبيرة، نظرا لصغر سن اللاعب تحت ال18 عاما، حتى أن أندية مصرية كبيرة منها الأهلي وبيراميدز، سعت لضم اللاعب وتمت مخاطبة نادي المقاولون لضم اللاعب رسميا، لكن المقاولون رفض التفريط في اللاعب الشاب على أمل تسويقه أوربيا بعد التألق مع الفريق الأول لكرة القدم.

كسب جوهرة المقالون ثقة الجهاز الفني للمقاولون بقيادة عماد النحاس حيث دفع باللاعب في مبارايات ودية مع المقاولون وسجل هدف ضمن إستعدادت الفريق للموسم الحالي ، وكذلك شارك اللاعب في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

كما شارك اللاعب في صفوف منتخب الشباب 2001 تحت قيادرة ربيع ياسين والذي سافر لتونس من أجل خوض تصفيات شمال إفريقيا، قبل أن يخرج المنتخب بعد أزمة إصابة لاعبى المنتخب بفيروس كورونا.

.