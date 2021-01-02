احمي نفسك من مرحلة الشيخوخة بهذه الطريقة

تحاول السيدات الحفاظ على بشرتها من خلال مستحضرات العناية بالبشرة وغيرها، كي لن تقف أمام مرآتها محطمة نفسيًا مع ظهور علامات التجاعيد التي تعلن تقدمها في العمر.

دوت الخليج يرصد خلال السطور التالية أبرز العلامات التي يمكنك عن طريقها معرفة الإقبال على مرحلة الشيخوخة، كي يمكنك معالجتها بشكل سريع قبل الظهور على الوجه.

البطىء

مع التقدم في العمر تفقد المرأة سرعتها في المشي رويدًا رويدًا، إلا أنها تكون علامة إنذار بأنك على خطى مرحلة جديدة ألا وهي "مرحلة الشيخوخة".

البقع البنية

في بعض الأحيان تظهر بقع بنية على الوجه واليد والذراع، حيث ممكن أن تظهر حينما تقترب المرأة من عمر الـ 50 بسبب تعرضها لأشعة الشمس خلال السنوات الماضية.

الذاكرة

تبدأ تتعرض السيدات إلى فقدان بعض التفاصيل الحياتية مع التقدم في العمر وخاصة في سن الأربعين، ومن الممكن أن تصل إلى حد الزهايمر مع بلوغ الـ 60، لذا يمكنك الحفاظ على صحة الدماغ من خلال ممارسة الرياضة بشكل دائم، وضبط وجبتك الغذائية.

آلام المفاصل

تزيد فرص الإصابة بآلام المفاصل عند الكبر، حيث تظهر عند الرجال في الـ 45 عامًا، أما السيدات تكون عند 55 عامًا، وكي تتجنب تلك المشاكل فقد عليك ممارسة أي نوع من الرياضة وإن كان المشي لفترة معينة يوميًا، والإستعانة بطبيب.

جفاف الجلد

تفقد البشرة زيوتها الطبيعية مع تقدم العمر لتظهر بشكل مرهق دائمًا، وخاصة عند دخول مرحلة الأربعين، لذا ينصح الأطباء بنتظيف البشرة وترطيبها دائمًا، والإستحمام بالماء الدافىء، فضلًا عن تناول المياه بكميات كبيرة للحفاظ على رونقك الخاص.