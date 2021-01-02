صفقة الأهلى الجديدة تنضم لكتيبة الفريق الأحمر.. غدا

ينتظم "والتر بواليا" مهاجم الأهلي الجديد في تدريبات الفريق، غدا الأحد، ضمن استعدات الفريق لمواجة سونيديب بطل النيجر ضمن مبارايات العودة للدور ال32 من دوري أبطال إفريقيا.

وأطمان بيستو موسيماني، المدير الفني للأهلى، على جاهزية مهاجم الأهلي الجديد "والتر بواليا"، للاستعانه به ضمن الخط الأمامي للفريق الأحمر، فى ظل النقص العددي لخط الهجوم بعد تعرض " مروان محسن، ومحمود كهربا، بفيروس كورونا، بالإضافة لعدم وضوح إمكانية مشاركة طاهر محمد طاهر مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكشف معاونو بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، جاهزية اللاعب الكونغولي للمشاركة فى المبارايات على الصعيد الفني، خاصة في ظل مشاركة اللاعب مع فريق الجونة، خلال انطلاقة الدوري المصري، وتمكن من تسجيل ثلاثة أهداف في الدوري الحالي.

الأهلي يتعاقد مع والتر بواليا

وكان أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، قد أعلن عن التعاقد مع المهاجم الكونغولي والتر بواليا، مهاجم فريق الجونة، لمدة 4 مواسم مع القلعة الحمراء، بمقابل مادي وصل ل2 مليون دولار، سيتسلمها نادى الجونة "كاش"، فيما سيتم تسديد باقي المبلغ عن طريق الأقساط.

ويأتي هذا بعد طلب لجنة الكورة، والجهاز الفني للأهلي، بالتعاقد مع اللاعب والتر بواليا، بالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، حتى أتم أمير توفيق كافة الأمور المادية والإدارية للفريق.

مواجهة الأهلي القادمة

من المقرر أن يواجه الأهلي سونيديب، بطل النيجر يوم 5 يناير القادم، فى تمام الساعة السابعة مساء، على ملعب الأهلي "we" السلام، ضمن مباراة العودة لدور 32 من دوري أبطال أفريقيا.

وحقق الأهلي الانتصار خارج الديار في مباراة الذهاب، بنتيجة هدف مقابل لاشئ، سجل الهدف المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق قبل العودة للقاهرة.

كانت أخر مباراة للأهلي قد أنتهت بالتعادل السلبي مع وادي دجلة ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري المصري الممتاز في المباراة التي أقيمت علي ملعب الأهلي weالسلام في تمام السابعة والنصف.

وبهذا التعادل فقد الأهلي الفرصة في الاستمرار علي الصدارة ومنح المركز الأول للجونة صاحب ال11 نقطة، بيننما أكتفى الأهلي بالمركز الثاني حاصدا 10 نقاط من 3 إنتصارات متتالية وتعادل وحيد.