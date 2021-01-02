نتيجة مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

سجل أشرف بن شرقي الهدف الأول لنادي الزمالك بالدقيقة الخامسة عن طريق ركلة جزاء لتصبح النتيجة الأآن 1-0 لصالح الزمالك. أنطلقت صافرة بداية مباراة الزمالك وإنبي في المباراة التي تقام ضمن أحداث الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز. يلتقى الزمالك إنبي سعيا للعودة لمقدمة الدوري ، علي ملعب بتروسبوت، بقيادة تحكيمية للحكم الدولي محمد الصباحي. تبث قناة On Time Sport HD أحداث المباراة بتعليق صوتي للمعلق حاتم بطيشة تشكيلة الزمالك أمام إنبي تشهد تشكيلة الزمالك أول ظهور للوافد الجديد حمزة المثلوثي اللاعب التونسي، وعودة اللاعب عمر سعيد لقيادة خط الهجوم. يدخل الزمالك مباراة اليوم بتشكيلة أعلنها باتشيكو المدير الفني للفريق الأبيض كالتالي: حراسة المرمي: محمد أبو جبل خط الدفاع: حمزة المثلوثى، محمد عبد الغنى، محمود حمدى الونش، أحمد فتوح. خط الوسط: محمد أشرف روقا، إمام عاشور، أشرف بن شرقى، يوسف أوباما. خط الهجوم : أحمد سيد زيزو، عمر السعيد. ويتواجد علي دكة بدلاء الفريق: محمد عواد، ، محمود عبدالرازق "شيكابالا"، وحميد أحداد، وحسين فيصل، وحسام عبدالمجيد، وأحمد عيد، وعبدالله جمعة، وطارق حامد، وإسلام جابر. فيما أعلن حلمي طولان عن التشكيل الأساسي للفريق البترولي وهو كالتالي: حراسة المرمي: محمود جاد خط الدفاع: كريم فؤاد، رامي صبري، زياد بوغطاس، علي فوزي. خط الوسط: عبد الرحمن عامر، مصطفي عادل، جون أوكويي إيبوكا، محمد مرسي، صلاح ريكو. خط الهجوم: دينوبيتر جودي ترتيب الزمالك وإنبي قبل المباراة ويسعى الزمالك للإنتصار وإحتلال نفس رصيد الأهلي ب10 نقاط، حيث يدخل الزمالك برصيد 7 نقاط جمعهم من 3 مباريات حقق الفوز علي المقاولون العرب وتعادل مع بيراميدز، قبل أن يعود للإنتصارات من بوابة سموحة السكندري من جديد بهدفيين مقابل هدف. فيما يدخل إنبي المباراة برصيد 4 نقاط فقط، محتل بهم المركز الرابع عشر ضمن جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، ويسعي الفريق البترولي للقفز للمركز السابع عقب تحقيق الإنتصار علي الزمالك في مباراة اليوم. يذكر أن الزمالك أستعاد اليوم مدافعه محمد عبدالسلام العائم من الإصابة بفيروس كورونا، فيما غاب عن مباراة اليوم فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق علي إثر إصابة اللاعب، فقرر الجهاز الفني منح اللاعب راحة لمنع تفاقم الإصابة.

