عشرة إشهادات وقفية جديدة بأكثر من 10 ملايين جنيه فى 2020

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة فى بيانها، اليوم السبت، إن إجمالى قيمة الأوقافات الجديدة خلال الفترة من 2014 حتى 2020 بلغت أكثر من 37 مليون جنيه.
ونقل البيان دعوة وزارة الأوقاف الله عز وجل أن يتقبل من كل من أنفق فى سبيله، وفى خدمة وطنه، وتأكيدها أنها ستبذل قصارى جهدها لتكون عند حسن ظن الواقفين بإذن الله تعالى، وعند تنفيذ شروطهم الوقفية.
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