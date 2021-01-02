2020 شاهد على الإنجازات المصرية فى مواجهة التطرف ومحاربة شياطين الإرهابية

جدة - نرمين السيد - وبمقارنة العمليات الإرهابية التى وقعت خلال عام 2020 بالتى وقعت خلال 2019، فإن الإحصائيات الرسمية أكدت عدم تسجيل أى عملية إرهابية خلال هذا العام مقارنة بعملية واحدة فى 2019 والتى تمثلت فى تفجير معهد الأورام الذى أدى لاستشهاد 19 شخصا وإصابة آخرين.

وعلى الصعيد الدولى حققت مصر أيضا خلال 2020 تقدما فى مواجهة الإرهاب حيث كشف "مؤشر الإرهاب العالمى للعام 2020"، الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام فى أستراليا -أحد المراكز الدولية الرسمية- عن تراجع مصر فى ترتيب الدول الأكثر تأثرا بالعمليات الإرهابية أكثر من 3 مراكز، واحتلال مصر عام 2020 المركز الـ 14 فى "مؤشر الإرهاب العالمى"، بينما كانت تحتل المركز رقم 11 فى عام 2019، بعد خروجها من بين ترتيب الدول العشر الأكثر تأثرا بالإرهاب فى العالم.

وكان ضرب معاقل الإرهاب ومداهمة أماكن اختباء الإرهابيين وتجفيف منابع الإرهاب، وإصدار التشريعات المواجهة للتطرف، من أهم الأسباب التى أدت إلى تراجع الإرهاب، فضلا عن تغيرات البيئة للإرهابيين، بجانب انتشار جائحة فيروس كورونا الذى أثر على أنشطة التنظيمات.

واتخذت الدولة المصرية فى عام 2020 مجموعة من الإجراءات الصارمة ضد الإرهاب والإرهابيين داخل الحدود المصرية، حيث تمكنت من توجيه عدة ضربات استباقية لعناصر التنظيم الإرهابى، والتى كان من بينها قيام وزارة الداخلية فى إبريل الماضى، بإحباط عمليات إرهابية ضخمة خطط متطرفون لتنفيذها فى احتفالات وأعياد المسيحيين.

وداهمت القوات الأمنية مكان اختباء العناصر الإرهابية بمنطقة الأميرية بالقاهرة، ما أسفر عن مصرع 7 عناصر إرهابية، عثر بحوزتهم على "6 بنادق آلية، 4 سلاح خرطوش، وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة"، فيما استشهد المقدم محمد الحوفى بقطاع الأمن الوطنى وأصيب ضابط آخر وفردين من قوات الشرطة.

كما تمكنت القوات الأمنية فى أغسطس الماضى من ضبط القيادى محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، داخل إحدى الشقق بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، والذى وصفه الخبراء بأنه "الصيد الثمين" لما يتمتع به الرجل من ثقل فى الجماعة وإدارته لها بعد القبض على أغلبية أعضاء مكتب الإرشاد الأخير.

وتمثل النصر الذى حققته الداخلية فى القضاء على اللجنة المالية التى تتولى تسيير كل شؤون جماعة الإخوان المالية ومن ثم القدرة على تجفيف منابع الإرهاب ودعم الجناح المسلح للجماعة ففى أعقاب سقوط جماعة الإخوان الإرهابية عام 2013.