محافظة الإسكندرية تعلن توافر قطع أراضى بجبانات الناصرية

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان المحافظة، اليوم السبت، أنه جرى تدبير تلك الأراضى مراعاة لظروف أهل الإسكندرية، وحل أزمة الجبانات، واستغلال البعض لها وبيعها بأسعار خيالية، وأوضح أن الأراضى مخصصة لأبناء المحافظة فقط، على أن يقتصر الطلب عن كل أسرة واحدة.

وأشار البيان إلى أن الطلبات تقدم بالإدارة العامة للشؤون المالية بديوان عام محافظة الإسكندرية "إدارة الجبانات"، لملء البيانات فى النموذج المجانى المعد لذلك، مرفقا به صورة بطاقة الرقم القومى سارية، ورقم التيلفون.