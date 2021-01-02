الرئيس السيسي يعلن ثوابت مصر للمصالحة والعلاقات العربية المستقرة «إنفوجراف»

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أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى عن خالص التقدير والدعم للجهود الكويتية الصادقة والنابعة من النوايا الطيبة على مدار السنوات الماضية لتحقيق المصالحة المنشودة.
وجاء ذلك ردًا على الرسالة التى تسلمها اليوم من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وسلمها له وزير خارجية الكويت الدكتور أحمد ناصر الصباح وزير الخارجية الكويتي، والتي تضمنت استعراض آخر التطورات المتعلقة بالمساعي والجهود الكويتية لتحقيق وحدة الصف العربى عبر التوصل إلى المصالحة.
وأشاد الرئيس بالمساعى المخلصة للمغفور له الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والتى واصلها الشيخ نواف الأحمد الصباح، وكذلك الدور المقدر للمملكة العربية السعودية بالإنابة عن المجموعة الرباعية.
وفى هذا التقرير نتعرف معا على تعليق الرئيس عبد الفتاح السياسى على جهود الكويت لتحقيق المصالحة مع قطر
- دعم التضامن العربى كنهج استراتيجى راسخ
- الاحترام المتبادل وعدم التدخل فى الشئون الداخلية
- الالتزام بالنوايا الصادقة لتحقيق المصلحة المشتركة
- التكاتف لدرء المخاطر عن الأمة العربية وصون أمنها القومى
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