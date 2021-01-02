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انت الان تتابع تفاصيل خبر درجات الحرارة غدًا الأحد 3 يناير 2021 وأماكن الضباب الكثيف والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيان حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الأحد الموافق 3 يناير 2021، وذكرت الهيئة في البيان، أن البلاد من المتوقع أن تشهد طقس معتدل إلى مائل للدفء خلال ساعات النهار، بارد إلى شديد البرودة خلال ساعات الليل، مع تكون الشبورة المائية الكثيفة خلال ساعات الصباح الباكر، والتس ستصل في بعض المناطق إلى حد الضباب، لهذا دعت الهيئة العامة للأرصاد، السائقين إلى ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة على الطرقات الصحراوية وفي المناطق الزراعية.
درجات الحرارة غدًا
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيان درجات الحرارة المتوقعة على المدن والمحافظات المصرية، والتي جاءت كالتالي:
|المدينة
|درجة الحرارة العظمى
|درجة الحرارة الصغرة
|القاهرة
|21
|12
|الإسكندرية
|21
|12
|وادي النطرون
|20
|11
|طنطا
|21
|12
|شبين الكوم
|21
|12
|دمنهور
|21
|12
|بلطيم
|21
|14
|مطروح
|21
|09
|السلوم
|20
|10
|سيوة
|20
|06
|بورسعيد
|22
|14
|دمياط
|22
|13
|الزقازيق
|21
|12
|المنصورة
|21
|12
|الإسماعيلية
|22
|12
|السويس
|21
|12
|العريش
|21
|11
|رفح
|20
|11
|رأس سدر
|20
|12
|نخل
|20
|07
|نويبع
|24
|19
|طابا
|22
|13
|كاترين
|20
|03
|الطور
|24
|12
|شرم الشيخ
|26
|17
|الغردقة
|24
|15
|مرسى علم
|24
|16
|الفيوم
|21
|08
|بني سويف
|21
|08
|المنيا
|21
|07
|أسيوط
|22
|07
|سوهاج
|23
|08
|قنا
|24
|09
|الأقصر
|25
|09
|أسوان
|26
|10
|ادفو
|26
|11
|أبوسمبل
|25
|11
|الوادي الجديد
|25
|07
|شلاتين
|26
|18
|حلايب
|24
|19
|أبورماد
|25
|17
|رأس حدربة
|25
|18
حالة الطقس
جاءت توقعات الأرصاد الجوية لطقس الأحد تشير إلى، طقس معتدل على كلا من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على كلًا من جنوب الصعيد وجنوب سيناء، مائل للدفء على شمال سيناء خلال ساعات النهار، بارد على السواحل الشمالية، شديد البرودة على كلًا من القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد خلال ساعات الليل، وذكرت الهيئة أنه من المتوقع أن تشهد مناطق “القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، تكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر، وقد تصل الشبورة في بعض الأماكن إلى حد الضباب.
- القاهرة والوجه البحري: من المتوقع أن يسود طقس معتدل خلال ساعات النهار، شديد البرودة خلال ساعات الليل.
- السواحل الشمالية الشرقية: من المتوقع أن يسود طقس معتدل خلال ساعات النهار، بارد خلال ساعات الليل والرياح معتدلة.
- السواحل الشمالية الغربية: من المتوقع أن يسود طقس معتدل خلال ساعات النهار، بارد خلال ساعات الليل والرياح معتدلة.
- جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر: من المتوقع أن يسود طقس دافئ خلال ساعات النهار، شديد البرودة خلال ساعات الليل والرياح معتدلة.
- شمال الصعيد: من المتوقع أن يسود طقس دافئ خلال ساعات النهار، شديد البرودة خلال ساعات الليل والرياح معتدلة.
- جنوب الصعيد: من المتوقع أن يسود طقس دافئ خلال ساعات النهار، شديد البرودة خلال ساعات الليل والرياح معتدلة.
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