تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنعى وحيد حامد

قدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نعى للراحل الكبير، الكاتب والسيناريست وحيد حامد، الذي وافته المنية صبح اليوم، عن عمر ناهز 76 عامًا، إثر تدهور حالته الصحية قبل أيام.

وأكدت التنسيقية، أن الكاتب الراحل كان أحد أعمدة المجتمع المصري، بما قدمه للجمهور من أعمال درامية وسينمائية شكلت وعي الأجيال، وتصدت للأفكار الظلامية لجماعات الإسلام السياسي، وبينت تطرفها وكفرها بالدولة الوطنية.

وتتقدم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخالص التعازي إلى أسرة الكاتب الراحل وتلاميذه ومحبيه، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يجعل الجنة مأواه ومستقره.

وتوفى الكاتب والمؤلف الكبير، وحيد حامد اليوم السبت، عن عمر يناهز 76 سنة، بعد صراع مع المرض لم يستمر طويلًا، بعد رحلة طويلة من العمل الفنى الطويل والممتد، حيث قدم العديد من الأعمال الفنية المميزة، الذى أثرت فى المجتمع المصرى بشكل كبير.

وحيد حامد: أعمال اجتماعيةوسياسية مهمة

وأهتم الكاتب الكبير وحيد حامد، طوال مسيرته بتقديم أعمال أجتماعية وسياسية من طراز رفيع، حيث قدم البرئ، واللعب مع الكبار، وطيور الظلام، وأحلام الفتى الطائر.

وكانت بداية وحيد حامد، مع القصة القصيرة والرواية، لكنه اتجه إلى كتابة الأعمال الدرامية، بعد نصيحة من الكاتب الكبير يوسف إدريس، الذى لمس فيه حسه الكبير بعالم الدرامى، وبعدها اتجه حامد إلى تأليف وإعداد الأعمال الدرامية الإذاعية، والسينمائية بعد ذلك.

وكان الكاتب الكبير وحيد حامد، يملك فى رصيده العديد من الجوائز المقدمة من الدولة، أو خارجيًا، وله مواقف وطنية مهمة ضد جماعة الإخوان الإرهابية، الذى كان من أول الكتاب الذين كشفوا عن زيف ادعاءتهم، وأكد كثيرًا إنها أرادت سرقة مصر، وانتزاع هويتها الوطنية وسفكت الكثير من الدماء من أجل ذلك.

الكثير من الأقوال والعبارات التى تتعلق بأذهان المواطنين، مقتبسة من أعمال وحيد حامد، خاصة فى أفلام اللعب مع الكبار، وطيور الظلاف، والبرئ، وأحلام الفتى الطائر، والغول.

وكانت وفاة الكاتب الكبير، وحيد حامد، قد هزت أرجاء الوسط الفنى، لرصيده الكبير من الأعمال المميزة، وعلاقته الوطيدة بالكثير من الفنانيين والمؤلفين، والمخرجين، وصناع السينما فى مصر والعالم العربى.