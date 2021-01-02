جورجينا تثير الجدل بسبب ظهورها بقميص النوم "صور"

أثارت عارضة الأزياء الاسبانية جورجينا رودريجيز، حبيبة اللاعب البرتغالي كرستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، حالة من الجدل الواسعة عبر موقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

نشرت جورجينا، صورة لها خلال احتفالها برأس السنة الجديدة 2021، لتلفت الأنظار لها من خلال ظهورها بـ قميص نوم وعليه "روب" مثير لونه أبيض مزين بالريش.

جورجينا رودريجيز

حرصت جورجينا على وضع لمسات بسيطة من المكياج لتظهر جمالها، فضلًا عن إعتمادها بعض الإكسسورات الإضافية التي أعطت لها رونق مميز.

يذكر أن، جورجينا رودريغيز هيرنانديز ‏هي عارضة أزياء، وراقصة وممثلة إسبانية، استهلت حياتها المهنية بعد التعرف على نجم الكرة الشهير كريستيانو رونالدو، وإستطاعت لفت الأنظار لها بشكل سريع.

