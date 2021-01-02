طالع حالا.. جدول مواعد صرف معاشات شهر يناير 2021

تساؤلات عدة يطرحها المواطنين حول جدول موعد صرف معاشات شهر يناير 2021 خاصة مع بداية العام الجديد وحاجة الناس إلى السيولة النقدية فى ظل احتفالات أعياد الميلاد المجيد.

شكلت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى، لجان من أجل متابعة صرف معاشات شهر يناير حتي يسهل على المستحقين الحصول على المعاشات بسهولة ويسر دون تزاحم فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

جدول موعد صرف معاشات شهر يناير 2021

يبلغ عدد المستفيدين من المعاشات 10.5 مليون مستفيد، من جهتها قامت وزارة التضامن الإجتماعي بوضع خطة زمنية وجدول موعد صرف معاشات شهر يناير 2021 بهدف منع التكدس أو التزاحم خاصة مع انتشار كوفيد-19.

وخصصت الوزارة موعد لكل فئة والتى تم تقسيمها إلى ثلاث فئات يبلغ عدد الشريحة الأولي منها 2.4 مليون مواطن سيتم صرف استحقاقاتهم التأمينية اعتباراً من غدا الأحد المقبل.

18 مليار جنيه

أما الشرائح التالية فإنه سيتم صرف المعاشات الخاصة بهم بما كان متبع بالاشهر الماضية، حيث يبلغ إجمالي معاشات شهر يناير 18 مليار جنيه، ويمكن المستحق صرف معاشه من خلال كارت ميزة أو ماكينات الصرف الآلي والتى توزع على كافة محافظات الجمهورية، ويبلغ عددها 12 الاف ماكينة.

مستفيدي برنامج تكافل وكرامة 2021

وفيما يخص الشريحة الثانية فيمكنها صرف مستحقاته يومي 3 و4 يناير، أما بالنسبة لبرنامج تكافل وكرامة فإن وزارة التضامن الإجتماعي سعت إلى التخفيف عن المواطنين من خلال صرف المساعدات النقدية لـ مستفيدي برنامج تكافل وكرامة والذين تخلفو عن المواعيد المحددة عن شهر ديسمبر الجاري، وسط إجراءات احترازية مشددة من فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تستعد لـ صرف معاشات شهر يناير 2021، حيث أكد رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى اللواء جمال عوض إن منافذ الهيئة على أتم الإستعداد لإستقبال المستحقين، والبالغ عددهم 10.5 مليون مستحق، وبالنسبة إلى الدفعة الثالثة للعلاوات الخمس قال رئيس هيئة التأمين الاجتماعى أن تكلفتها تقدر بـ 7 مليار جنيه.