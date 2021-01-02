فيبى فوزى خلال حفل ختام دار الإفتاء: مؤسسة دينية تسعى إلى إعلاء الفكر الإسلامي الوسطى

شاركت النائبة فيبى فوزى، وكيل مجلس الشيوخ، حفل ختام أنشطة دار الإفتاء، بدعوة من فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الديار، بمشاركة نخبة من الوزراء وكبار المسؤولين ورجال الدعوة الإسلامية.

فيبى فوزى: الإفتاء تسعى لإعلاء الفكر المستنير

وقالت وكيله مجلس الشيوخ، فيبى فوزى، إنه تم استعراض ما تقوم به هذه المؤسسة الدينية العريقة من جهد لإعلاء الفكر الإسلامي الوسطي المستنير، ونشرت على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" تشرفت بتلبية دعوة فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي جمهورية مصر العربية، لحضور حفل ختام أنشطة دار الإفتاء، بمشاركة نخبة من الوزراء و كبار المسؤولين و رجال الدعوة الإسلامية، حيث تم استعراض ما تقوم به هذه المؤسسة الدينية العريقة من جهد لإعلاء الفكر الإسلامي الوسطي المستنير، و قد نقلت لفضيلة المفتي خالص الشكر والتقدير لما يقوم به من عمل جليل في هذه المنارة الدينية و الصرح العملاق الذي يمثل إحدى قلاع الفقه الاسلامي في مصر و العالم أجمع.

فيبى فوزى

هذا وتعد النائبة فيبى فوزى، وكيل مجلس الشيوخ، أول سيدة تأتى على منصب وكال المجلس، عن دائرة الإسماعيلية. وتهتم فوزى، وكيل مجلس الشيوخ، دائمًا بالعمل المجتمعى والسياسى، والأهتمام بالمرأة، كما تحرص دائمًا على الحضور فى الكثير من الفعاليات والمناسبات المهمة.

وكان لها موقفًا واضحًا فى البيان الصادر من البرلمان الأوربى، الذى أساء إلى مصر، ورفضت بشكل قاطع التدخل فى شأن مصر الداخلى، مشددة على أنها دولة وطنية تتمتع باستقلالية تامة ولا تقبل الدخول فى شئونها الداخلية، مشيرة إلى أنه من غير المقبول التدخل فى شأن الدول.