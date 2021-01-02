محافظ بورسعيد يشيد بدور مركز معلومات شبكات المرافق

جدة - نرمين السيد - أشاد عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالدور المهم الذى يقوم به مركز معلومات شبكات المرافق ووحدة نظم المعلومات الجيومكانية بالمحافظة، لتأسيس بنية معلوماتية كاملة عن جميع شبكات المرافق والمبانى والمنشآت المختلفة بالأحياء على مستوى المحافظة.





جاء ذلك خلال اللقاء الذى حضره المحافظ مع العاملين بالإدارة بحضور أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عادل اللمعى، والدكتور عاطف علم الدين أعضاء مجلس الشيوخ، والدكتور محمود حسين، وحسن عمار أعضاء مجلس النواب.

وأضاف المحافظ أن الإدارة الجديدة أصبحت نموذجًا يحتذى به على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن مجلس الوزارء قرر تعميم المنظومة نقلا عن بورسعيد فى مختلف المحافظات، وأكد أن وحدة نظم المعلومات الجيومكانية تسهم بشكل كبير فى تحديد مخالفات البناء على مستوى المحافظة وبكل دقة وتساعد فى الحفاظ على المنشآت التراثية.

وأشاد محافظ بورسعيد بالكفاءة العالية التى يتمتع بها العاملون فى هذه الإدارة بعد مرورهم بالعديد من الاختبارات، مثل باقى الإدارات الحديثة التى أنشئت بالمحافظة أبرزها مركز المتغيرات المكانية وإدارة التحول الرقمى.

كما أعرب النواب عن سعادتهم بالتطورات الحديثة فى إدارة المنظومة الرقمية على مستوى المحافظة، والدور المهم والدعم الكبير الذى يقدمه المحافظ لتوفير كل السبل التى تساعد على كفاءة الأداء على أعلى مستوى.