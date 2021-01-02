نقل عمرو موسى إلى المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا

أكد مصدر مقرب من عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق، أنه تم نقله إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصى، ليكون تحت رعاية طبية، مضيفا أن الاشاعة أظهرت وجود بعض الإصابات فى الرئتين وأن الأطباء رأو أنه من الأفضل أن يكون تحت رعاية طبية.

وكان عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق، قد طالب المتابعين له الدعاء بتجاوز تلك الأزمة الصحية، عقب إعلان إصابته بفيروس كورونا، حيث ظهرت نتيجة المسحة الطبية التي أثبتت إصابته بالفيروس.

وكان المكتب الإعلامي لـ عمرو موسى صرح أمس الجمعة، عن ثبوت تشخيصه بمرض كوڤيد 19 بعد ظهور إيجابية المسحة التي قام بإجرائها أمس.

واختتم عمرو موسى البيان بالتوجه بالشكر لكل أصدقائه ولكل من بادر بالاتصال والرسائل والتعليق وإبداء الاهتمام، طالباً منهم الدعاء له أن يتجاوز هذه الأزمة الصحية بسلام.