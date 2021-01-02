أخبار مصرية

إصابة صفوت الشريف بكورونا وحالته حرجة

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قال الإعلامى محمد الباز، إن صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق، أصيب بكورونا، وحالته حرجة، مضيفا خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، على فضائية "النهار":"ربنا يشفيه".

 

كان الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسى إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، قال إن هناك تراخى كبير فى الإجراءات الاحترازية فى مواجهة جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الشعب المصرى يأخذ "صفر كبير" فى الإلتزام بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعى.

 

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن هذه الجائحة الحكومة لم تصنعها، وهى اختبار إلهى للناس، وعلى الجميع الالتزام بالإجراءات، لأن الأعداد تزيد بشكل كبير.

 

وتابع: "الحكومة عليها دور والمواطنين عليهم دور، في ظرف زي الاقتصاد المصري لا يتحمل إغلاق كامل، زي ما حصل في الشهور الأولى من الجائحة، والاعداد بتزيد، وخلال يومين تلاتة أعداد المصابين ممكن توصل لـ 2000 و3000، فالمطلوب من الناس تلتزم، ولو ملتزموش، لابد من تطبيق القانون بشكل صارم، واتخاذ إجراءات صعبة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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