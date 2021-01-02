إصابة صفوت الشريف بكورونا وحالته حرجة

قال الإعلامى محمد الباز، إن صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق، أصيب بكورونا، وحالته حرجة، مضيفا خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، على فضائية "النهار":"ربنا يشفيه".
كان الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسى إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، قال إن هناك تراخى كبير فى الإجراءات الاحترازية فى مواجهة جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الشعب المصرى يأخذ "صفر كبير" فى الإلتزام بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعى.
وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن هذه الجائحة الحكومة لم تصنعها، وهى اختبار إلهى للناس، وعلى الجميع الالتزام بالإجراءات، لأن الأعداد تزيد بشكل كبير.
وتابع: "الحكومة عليها دور والمواطنين عليهم دور، في ظرف زي الاقتصاد المصري لا يتحمل إغلاق كامل، زي ما حصل في الشهور الأولى من الجائحة، والاعداد بتزيد، وخلال يومين تلاتة أعداد المصابين ممكن توصل لـ 2000 و3000، فالمطلوب من الناس تلتزم، ولو ملتزموش، لابد من تطبيق القانون بشكل صارم، واتخاذ إجراءات صعبة".
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