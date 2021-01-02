نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2021 وطرق السداد في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأ العديد يترقب خلال هذه الفترة من أجل الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، حيث تبدأ الشركة المصرية للاتصالات خلال الساعات القادمة إصدار الفاتورة لخلال شهر يناير الجاري 2021، وتمنح الشركة عملاؤها فترة سداد للفاتورة دون دفع أي غرامات حتى يوم 14 فبراير 2021، ولكنها تكتفي بتحويل خدمة التليفون إلى استقبال فقط يوم 15 فبراير لمدة شهر كامل، ثم تعمل الشركة في حال عدم السداد على رفع الخط بشكل مؤقت حتى يوم 15 مارس مع فرضها غرامة تأخير على المتأخرين في السداد.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

ويمكنك الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات من أجل الاستعلام عن قيمة الفاتورة، أو الاتصال من التليفون الأرضي على دليل التليفونات 140 من أجل معرفة قيمة الفاتورة، وتحرص الشركة على توفير العديد من الخدمات الهامة للمواطنين بخلاف خدمة التليفون الأرضي، حيث أنها وفرت خدمات للأنترنت المنزلي وباقات للتليفون المحمول.

خطوات الدخول للاستعلام عن الفاتورة من موقع المصرية للاتصالات

وتسطيع الاستعلام عن فاتورة التليفون من خلال الدخول على الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات، وذلك من خلال خطوات بسيطة وأنت بالمنزل دون أي عناء:

طرق سداد فواتير التليفونات

يمكن لجميع المستخدمين تسديد فواتير التليفونات الأرضية من خلال عدة طرق سوف نكشفها في هذه التقرير، وعلى المواطن أن يستخدم الطريقة الأفضل والمناسبة له من أجل دفع تلك الفواتير قبل تطبيق الغرامة المالية بسبب التأخير، والتي من أهمها: