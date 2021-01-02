عاجل.. "خناقة شوارع" بين مجدي علام مدرب إنبي ومدحت عبدالهادي

نشبت مشادة عنيفة بين كل من مجدي علام المدرب العام لفريق إنبي، ومدحت عبدالهادي المدرب العام لنادي الزمالك، أثناء مباراة الفريق الأبيض أمام إنبي، ضمن منافسات الأسبوع الخامس من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021.

بدأت المشادة عندما أكمل لاعب الزمالك اللعب، أثناء سقوط لاعب من فريق إنبي، الأمر الذي أغضب جهاز إنبي، فتدخل مدحت عبدالهادي في مشادة مع مجدي علام المدرب العام لإنبي، مما جعل الحكم محمد الصباحي يتدخل لإنهاء الأمر.

وسريعا تدخل عبدالحليم علي مدير الكرة بنادي الزمالك، واعتذر لجهاز الفريق البترولي، وأنهى الأمر سريعا.