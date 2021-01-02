ترتيب الدوري المصري.. الجونة يتصدر والقطبين في الوصافة

يتبقى لقاء وحيد في الجولة الخامسة وهي مباراة الإسماعيلي ومصر المقاصة، وقبل نهايتها أصبح ترتيب الدوري المصري يتصدره فريق الجونة برصيد 11 نقطة، ويحل الأهلي ثاني في ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط، فيما يرتقى الزمالك للمركز الثالت برصيد 10 نقاط أيضا وبفارق الأهداف فقط عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

الزمالك للمركز الثالث

وحقق الزمالك فوزا غاليا على حساب إنبي في إطار الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز، بنتيجة هدفيين مقابل هدف وحيد علي ملعب بتروسبورت.

سجل الهدف الأول للزمالك أشرف بن شرقي من ركلة جزاء سددها اللاعب بنجاح في الدقيقة 5 من احداث المباراة بعد عركلة من التونسي زياد بن غطاس.

وأضاف يوسف أوباما الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 44 قبل إنتهاء الشوط الاول ، بعد عرضية متميزة من أحمد سيد زيزو جناح الفريق قابلها يوسف أوباما برأسية سكنت شباك محمود جاد.

قلص الفارق لصالح إنبي رأمي صبري في الدقيقة 67 من أحداث الشوط الثاني بعد إستغلال ركلة ركنية لم يستطيع محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك، إبعاد الكرة عن المرمي.

بهذا الإنتصار أرتفع رصيد الزمالك ل10 نقاط من ثلاث انتصارات متتالية، وتعادل وحيد، وأرتقى الزمالك في جدول ترتيب الدوري المصري للمركز الثالث خلف الأهلي صاحب المركز الثاني بفارق الأهداف فقط، يأتى هذا الثنائي خلف الجونة متصدر ترتيب الدوري المصري للموسم الحالي 2021-2020.

ترتيب الدوري المصري

وأصبح جدول ترتيب الدوري المصري بعد إنتهاء اليوم الثاني للجولة الخامسة وقبل إنتهاء الجولة بمباراة واحدة كالتالي:

المركز الاول: الجونة ، برصيد 11 نقاط.

المركز الثاني: الأهلي ، برصيد 10 نقاط،

المركز الثالث: الزمالك ، برصيد 10 نقاط.

المركز الرابع: المصري ، برصيد 7نقاط.

المركز الخامس: بيراميدز ، برصيد 7 نقاط.

المركز السادس: الإتحاد ، برصيد 7 نقاط.

المركز السابع: سيراميكا كليوباترا ، برصيد 7 نقاط.

المركز الثامن: الإسماعيلي ، برصيد 6 نقاط.

المركز التاسع: سموحة ، برصيد 6 نقاط.

المركز العاشر:أسوان ، برصيد 6 نقاط.

المركزالحادي عشر: وادي دجلة ، برصيد 5 نقاط.

المركز الثاني عشر: البنك الأهلي ، برصيد 5 نقاط.

المركز الثالث عشر: غزل المحلة ، برصيد 5 نقاط.

المركز الرابع عشر: إنبي ، برصيد 4 نقاط.

المركز الخامس عشر: مصر المقاصة ، برصيد 4 نقاط.

المركز السادس عشر: الإنتاج الحربي ، برصيد 3 نقاط.

المركز السابع عشر: المقاولون العرب ، برصيد 3نقاط .

المركز الثامن عشر: طلائع الجيش متزيل الترتيب، برصيد نقطة واحدة.