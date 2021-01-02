جدة - نرمين السيد - ينظم المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة عبر البث الحى المباشر من خلال تقنية "ZOOM" لقاءً موسعًا حول مناقشة المبادئ التوجيهية لنفاذ الأشخاص ذوى الإعاقة البصرية إلى التكنولوجيا، تزامنا مع احتفال العالم باليوم العالمى للغة برايل ومولد مبتكرها.





يُعقد اللقاء غد الأحد، الساعة الحادية عشر صباحا بحضور عدد كبير من الخبراء والمتخصصين والمهتمين بهذا الشأن، وسيكون اللقاء متاح للجميع المشاركة فيه من خلال الرابط الموجود على صفحة المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة على الفيسبوك. يذكر أن الأمم المتحدة خصصت 3 يناير من كل عام ليكون يوماً عالمياً للاحتفال بلغة برايل، ويهدف هذا اليوم إلى إذكاء الوعى بأهمية لغة بريل بوصفها وسيلة تواصل فى الإعمال الكامل لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة البصرية، وتوطيد تواجدهم الفعلى فى مجتمعاتهم، بالإضافة إلى إتاحة المجال للتعرف على المشاكل التى قد يواجهونها، والعمل على إيجاد حلول فعلية للتغلب على مشاكلهم من خلال تضافر جهود المنظمات الدولية والمحلية، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على أبرز ما توصلت إليه نتائج الأبحاث والدراسات فى جميع المجالات لاسيما مجال المعينات البصرية، فضلاً عن التعرف على أحدث ما توصل إليه العالم فى مجال التكنولوجيا المساعدة التى تهدف إلى إتاحة أدوات ووسائل وتطبيقات تكنولوجيا جديدة للأشخاص ذوى الإعاقة البصرية، بشكل يضمن تواجدهم ومشاركتهم فى مجتمعاتهم بفاعلية، وتسهيل تواصلهم مع الآخرين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القومى للإعاقة يحتفل باليوم العالمى لمولد لويس برايل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.