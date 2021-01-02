جدة - نرمين السيد - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى، بحث فيه التعاون الثنائى بين مصر والسودان، وتطورات الملفات الإقليمية.





وصرح المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضى، بأن الاتصال تناول التباحث حول جوانب التعاون الثنائى بين البلدين الشقيقين، وكذلك تطورات الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التوافق حول استمرار التشاور المكثف والتنسيق المتبادل فى هذا السياق خلال الفترة المقبلة لما فيه المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. وعبر الرئيس السيسى خلال الاتصال عن التهنئة للسودان الشقيق حكومة وشعباً بمناسبة عيد الاستقلال، مؤكداً دعم مصر الكامل للسودان فى كافة المجالات انطلاقاً من الارتباط الوثيق للأمن القومى المصرى والسودانى، والروابط التاريخية التى تجمع شعبى وادى النيل. من جانبه، ثمن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان التقارب الشعبى والحكومى المتأصل بين مصر والسودان، وبالجهود المتبادلة للارتقاء بأواصر التعاون المشترك بين البلدين، مشيداً فى هذا الصدد بالدعم المصرى غير المحدود من خلال مختلف المحافل للحفاظ على سلامة واستقرار السودان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل .. السيسى يؤكد للبرهان دعم مصر الكامل للسودان فى كافة المجالات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.